اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 07:33 م
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محافظ الدقهلية صرف منحة استثنائية ل 2645 للعمالة غير المنتظمة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 06:00 م
محافظ الدقهلية صرف منحة استثنائية ل 2645 للعمالة غير المنتظمة محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن قيام مديرية القوى العاملة بالدقهلية بالبدء في صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة من السابق تسجيلهم وعددهم 2645 عامل على مستوى المحافظة بقيمة 500 جنيه للعامل المسجل بإدارة العمالة غير المنتظمة .  

وأضاف محافظ الدقهلية إن موعد انتهاء تسجيل العمالة الجديدة الغير منتظمة بعد غد الخميس وبعد الانتهاء من مراجعة البيانات والتأكد من صحتها سيتم إرسال رسالة نصية بقبول البيانات وسيتم صرف مبلغ 500 جنيه يوم الأحد المقبل ولمدة 3 شهور عن طريق فيزا كارد يتم السحب بها من مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير الدعم اللازم للمواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة وتلبية احتياجاتهم المادية والاجتماعية خاصة خلال الأحداث الطارئة

ومن جانبه أكد  أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية، ان عدد المسجلين لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة بلغ مليون و500 ألف عامل على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في اطار تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الدعم اللازم للمواطنين خلال هذه المرحلة وفي اطار قرار  محمد سعفان وزير القوى العاملة بالبدء في تسجيل العمالة غير المنتظمة.

يذكر بأن اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صرف الدفعة137من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين، بدون فوائد عن شهر ديسمبر الماضي لاقامة مشروعات جديدة، وبلغت قيمتها 770ألف جنيه، وأضاف أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز بلغ حتى الآن 85 مليون و43 ألف جنيه

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة ،كما شدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط،والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات

من ناحية أخرى وقع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم ، بحضور  هيثم الشيخ نائب المحافظ ،امر الاسناد الخاص بتنفيذ المشروع لتقوم بتنفيذه شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، وذلك فى اطار تنفيذ الشركة للمشروعات القومية.

وأوضح المحافظ ان القيمة المبدئية للمشروع تبلغ 65 مليون جنيه، وفقا للمقايسة التى قدمتها الشركة وعرض الأسعار بعد أن تم مراجعة الأسعار من خلال لجان قطاع التشيد والبناء والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان.

 وقد اكد محافظ الدقهلية أن البدء فى التنفيذ للمشروع  فور ابرام التعاقد الذى يتم توقيعة بين محافظة الدقهلية وشركة مياة الشرب والصرف الصحى، والذى من المقرر توقيعه خلال الايام القليلة القادمة.

 واضاف المحافظ ان تنفيذ المشروع يضع حلا نهائيا لمشكلات 15 مايو بجمصة فى خدمات الصرف الصحى، والتى استمرت لسنوات عديده وقد ثمن محافظ الدقهلية جهود وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  فى وضع حل نهائى لمشكلات الصرف الصحى بمدينه 15 مايو بجمصة .


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