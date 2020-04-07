اليوم السابع
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محافظ أسوان بـ"الكمامة" فى اجتماع مع التنفيذيين.. صور

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:22 م
محافظ أسوان بـ"الكمامة" فى اجتماع مع التنفيذيين.. صور محافظ أسوان والتنفيذيين بالكمامات خلال الاجتماع
أسوان – عبد الله صلاح

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ظهر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واضعاً "كمامة" خلال اجتماع بعدد من التنفيذيين الذين ظهروا أيضاً بـ"الكمامات"، اليوم، الثلاثاء، وذلك حرصاً من محافظة أسوان على اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

ورغم التزام الحضور فى اجتماع محافظ أسوان بوضع كمامات وقائية، إلا أن هناك بعض الخطوات الاحترازية الأخرى التى غابت عن الاجتماع، ومنها عدم ترك مسافة كافية بين حضور الاجتماع البالغ عددهم نحو 14 مسئولاً، وعدم ارتداء "جوانتى" للحماية من لمس الأسطح بغرفة الاجتماع.

محافظ أسوان والتنفيذيين بالكمامات خلال الاجتماع (1)
محافظ أسوان والتنفيذيين بالكمامات خلال الاجتماع

وبشكل عام يحرص محافظ أسوان، على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مبنى ديوان عام محافظة أسوان ومنها وضع تحذيرات مكتوبة تفيد بمنع التصافح بالأيدى بين الموظفين، وأيضاً الإجراءات الاحترازية بجميع المصالح الحكومية والخدمية بشكل عام، ومنها منع التزاحم بالبنوك والسنترالات ومكاتب البريد من خلال توفير مقاعد خارجية وترك مسافة آمنة أمام شباك الخدمة، وغير ذلك من إجراءات.

محافظ أسوان والتنفيذيين بالكمامات خلال الاجتماع (2)
محافظ أسوان والتنفيذيين بالكمامات خلال الاجتماع

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ناقش اليوم، الاستفادة من المزايا النسبية والمقومات الاقتصادية للمشروعات المتعلقة بالمحاجر والمجازر البيطرية والمفرخات السمكية، بحضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ ، بجانب مديرى المحاجر البيطرية وهيئة تنمية بحيرة السد العالى والتموين والطب البيطرى والثروة السمكية والبيئة والتخطيط العمرانى وميناء السد العالى شرق ، بالإضافة إلى رئيس مدينة أبوسمبل السياحية.

محافظ أسوان والتنفيذيين بالكمامات خلال الاجتماع (3)
محافظ أسوان والتنفيذيين بالكمامات خلال الاجتماع

وأكد محافظ أسوان، على ضرورة العمل بفكر استثمارى جديد لجذب المزيد من المشروعات التى فى نطاق بحيرة ناصر ومدينة أبوسمبل السياحية لتحقق القيمة المضافة والقدرة الاقتصادية التنافسية مما يصب فى صالح أبناء المحافظة من خلال توفير اللحوم المبردة والأسماك الطازجة بأسعار تتناسب مع الظروف المعيشية للمواطنين، علاوة على توفير فرص عمل حقيقة للشباب الأسوانى.

 

 


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