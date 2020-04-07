محافظ أسوان: إزالة العراقيل لإطلاق المشروعات الاستثمارية المتعثرة

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعا موسعاً بحضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ، بجانب مديرى المحاجر البيطرية وهيئة تنمية بحيرة السد العالى والتموين والطب البيطرى والثروة السمكية والبيئة والتخطيط العمرانى وميناء السد العالى شرق، بالإضافة إلى رئيس مدينة أبوسمبل السياحية من أجل الاستفادة من المزايا النسبية والمقومات الاقتصادية للمحاجر والمجازر البيطرية والمفرخات السمكية.

وأكد محافظ أسوان خلال الاجتماع على ضرورة العمل بفكر إستثمارى جديد لجذب المزيد من المشروعات التى فى نطاق بحيرة ناصر ومدينة أبوسمبل السياحية لتحقق القيمة المضافة والقدرة الإقتصادية التنافسية مما يصب فى صالح أبناء المحافظة من خلال توفير اللحوم المبردة والأسماك الطازجة بأسعار تتناسب مع الظروف المعيشية للمواطنين علاوة على توفير فرص عمل حقيقة للشباب الأسوانى.

ولفت المحافظ، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية متكاملة تضم كافة المتخصصين وتعمل برؤية إستثمارية، مع تطبيق الضوابط القانونية والاشتراطات البيئية والإجراءات الوقائية لإزالة العراقيل والعقبات التى كانت تعوق انطلاق المشروعات المتعثرة والمتوقفة، مع العمل على تسوية المديونيات السابقة وجدولتها سواء للأفراد أو الشركات المؤجرة للمحاجر والمجازر والمفرخات السمكية بكل شفافية ونزاهة تمهيداً لرفع تقرير كامل إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها.

وحذر اللواء أشرف عطية بأنه لن يسمح لأى جهة بإعاقة دوران عجلة العمل أمام تشغيل هذه المشروعات وطرحها للمستثمرين الجادين بما يحقق العوائد الاقتصادية المرجوة منها بالشكل المطلوب، وخاصة فى ظل وجود محاجر ومجازر بيطرية للماشية والجمال متوفقة عن العمل حالياً وتصل طاقتها لأكثر من 72 ألف رأس من العجول والجمال والماشية، موضحاً بأنه فى نفس الوقت توجد 4 مفرخات سمكية تصل طاقتها إلى 100 مليون زريعة لا تحقق المستهدف منها وهو الذى يتطلب طرحها للإستثمار بالأسلوب الأمثل لرفع إنتاجية البحيرة من المنتج السمكى الأورجنيك ليغطى احتياجات السوق المحلى .

كان قد أمر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بسرعة إفتتاح وتشغيل أكبر مصنع على مستوى الصعيد والثالث على مستوى مصر بالمنطقة الصناعية بالعلاقى بعد توفيق أوضاعه الإدارية التى تعطلت لأكثر من عامين، على الرغم من أن المصنع سينتج الكحول ومواد أخرى بتكلفة إستثمارية 12 مليون جنيه مما يساهم فى خفض أسعارها فى السوق المحلى وباقى الأسواق على مستوى الصعيد والجمهورية، وبالتالى تكثيف العمل فى منظومة التطهير والتعقيم لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وحرص محافظ أسوان على إستقبال المستثمر صاحب المصنع وذلك بحضور العميد أحمد عز مدير عام المناطق الصناعية والذى وجه الشكر للمحافظ على تقديم كافة التسهيلات الإدارية أمام المستثمرين ليعد ذلك إنفتاحاً جديداً أمام إطلاق العديد من المشروعات الإستثمارية، مؤكداً على أن المصنع الجديد سيبدأ بطاقة إنتاجية 6 طن يومياً، وسيعمل على زيادة الإنتاج إلى 8 طن يومياً ليغطى الصعيد بالكامل وباقى المحافظات وهو الذى سيساهم فى خفض أسعار الكحول بحوالى 50 % من الأسعار الحالية، بجانب أن الإنتاج مطابق للمواصفات الطبية المطلوبة، بالإضافة إلى أنه يوفر 60 فرصة عمل مباشرة للشباب .

فيما طالب اللواء أشرف عطية المصنع الجديد بالتبرع بكميات من الكحول للمساهمة فى الحملة الموحدة التى تقوم بها المحافظة حالياً لتطهير وتعقيم جميع الأحياء الشعبية والمناطق السكنية والقرى والمناطق النائية لتحقيق البيئة الآمنة للمواطنين وعدم إصابتهم بهذا المرض .