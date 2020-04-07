اليوم السابع
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محافظة القاهرة: عشش السكة الحديد بالهايكستب تعديات على أملاك الدولة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:35 م
محافظة القاهرة: عشش السكة الحديد بالهايكستب تعديات على أملاك الدولة إزالة عشش السكة الحديد بالهايكستب
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت أجهزة محافظة القاهرة أعمال إزالة منطقة عشش السكة الحديد بالهايكستب، بحى النزهة، ونقل السكان لوحدات آدمية بمساكن النهضة بحى السلام، ضمن خطة محافظة القاهرة لتطوير العشوائيات، وفى إطار أعمال المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق الجارى تنفيذها.
 
من جانبه أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، لـ"اليوم السابع"، أن العشش والأبنة التي يتم إزالتها هى تعديات على أراضى الدولة التابعة للسكة الحديد، مشيرا إلى أن عددها 75 منزل وعشة تم إنشائها بدون ترخيص.
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تم نقل السكان لوحدات بديلة بمدينة النهضة بالسلام، وتمت إزالة 23 منزل وعشة وتم تسكين الأسر 23 أسرة حتى الآن، وجار استكمال أعمال الإزالة والتسكين.
 
كان وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أجرى جولة تفقدية بمرافقة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، فى مواقع تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، حيث تفقد محطات النزهة وهشام بركات وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور.
 
وبدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة مترو النزهة، ثم استقل كل من وزير النقل ومحافظ القاهرة  قاطرة اختبار على السكة ليتفقدا باقى محطات المرحلة والوقوف على معدلات التنفيذ لكل محطة ووجّه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المحطات وإنهاء اختبارات أنظمة التشغيل والتحكم الخاص بها  وكذلك استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحرارى.
 
إزالة عشش السكة الحديد بالهايكستب (2)
إزالة عشش السكة الحديد بالهايكستب 

إزالة عشش السكة الحديد بالهايكستب (3)
إزالة عشش السكة الحديد بالهايكستب 

إزالة عشش السكة الحديد بالهايكستب (4)
إزالة عشش السكة الحديد بالهايكستب 

إزالة عشش السكة الحديد بالهايكستب (5)
إزالة عشش السكة الحديد بالهايكستب 

إزالة عشش السكة الحديد بالهايكستب (6)
إزالة عشش السكة الحديد بالهايكستب 

إزالة عشش السكة الحديد بالهايكستب (7)
إزالة عشش السكة الحديد بالهايكستب 

إزالة عشش السكة الحديد بالهايكستب (8)
إزالة عشش السكة الحديد بالهايكستب 

إزالة عشش السكة الحديد بالهايكستب (9)
إزالة عشش السكة الحديد بالهايكستب 

إزالة عشش السكة الحديد بالهايكستب (1)
إزالة عشش السكة الحديد بالهايكستب 

 


عشش السكة الحديد

الهايكستب

القاهرة

المترو

تطوير العشوائيات

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