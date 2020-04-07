اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:34 م
خالد صلاح
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محافظة أسوان تعلن إجمالى الإصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:20 م
محافظة أسوان تعلن إجمالى الإصابة بفيروس كورونا بيان حالات المصابين بمحافظة أسوان
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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أصدرت محافظة أسوان اليوم تقرير عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بالمحافظة تضمن التقرير أن الحالات الجديدة بلغت 6 حالات جديدة ليبلغ إجمالى عدد المصابين 30 حالة كذلك بلغ عدد الحالات التى تغيرت نتيجتها المعلمية من إيجابى إلى سلبى حالة واحدة فيما بلغ عدد حالات الشفاء 5 حالات.

 

وأوضح تقرير محافظة أسوان أنه لا توجد حالات وفيات جديدة بينما بلغ اجمالى الوفيات حالة واحدة.

 

 كان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بسرعة افتتاح وتشغيل أكبر مصنع على مستوى الصعيد والثالث على مستوى مصر بالمنطقة الصناعية بالعلاقى بعد توفيق أوضاعه الإدارية التى تعطلت لأكثر من عامين، على الرغم من أن المصنع سينتج الكحول ومواد أخرى بتكلفة استثمارية 12 مليون جنيه مما يساهم فى خفض أسعارها فى السوق المحلى وباقى الأسواق على مستوى الصعيد والجمهورية، وبالتالى تكثيف العمل فى منظومة التطهير والتعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

يأتى ذلك بعد أن تلاحظ المغالاة فى أسعار الكحول والمطهرات بسبب جشع بعض التجار وأصحاب الصيدليات والشركات المتخصصة فى إنتاج هذه المواد.

وحرص محافظ أسوان على استقبال المستثمر صاحب المصنع وذلك بحضور العميد أحمد عز مدير عام المناطق الصناعية والذى وجه الشكر للمحافظ على تقديم كافة التسهيلات الإدارية أمام المستثمرين ليعد ذلك إنفتاحاً جديداً أمام إطلاق العديد من المشروعات الإستثمارية، مؤكداً على أن المصنع الجديد سيبدأ بطاقة إنتاجية 6 طن يومياً، وسيعمل على زيادة الإنتاج إلى 8 أطنان يومياً ليغطى الصعيد بالكامل وباقى المحافظات وهو الذى سيساهم فى خفض أسعار الكحول بحوالى 50% من الأسعار الحالية، بجانب أن الإنتاج مطابق للمواصفات الطبية المطلوبة، بالإضافة إلى أنه يوفر 60 فرصة عمل مباشرة للشباب.

 

فيما طالب اللواء أشرف عطية المصنع الجديد بالتبرع بكميات من الكحول للمساهمة فى الحملة الموحدة التى تقوم بها المحافظة حالياً لتطهير وتعقيم جميع الأحياء الشعبية والمناطق السكنية والقرى والمناطق النائية لتحقيق البيئة الآمنة للمواطنين وعدم إصابتهم بهذا المرض.

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