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متطوعون يشجعون مرضى كورونا بالرقص أمام المستشفى بإيطاليا.. فيديو

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:47 م
متطوعون يشجعون مرضى كورونا بالرقص أمام المستشفى بإيطاليا.. فيديو متطوعون
كتب محمد جمال

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه متطوعون من الصليب الأحمر يرقصون أمام أحد مستشفيات الأطفال في إيطاليا، وبحسب الفيديو قام المتطوعون بأداء حركات راقصة على أنغام أغنية الأطفال "بيبي شارك" والتي اجتاحت مواقع التواصل عربياً وعالمياً.

 

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لا تزال إيطاليا تتصدر الدول الأوروبية في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، فقد بلغ عدد الإصابات نحو 132500 حالة، والوفيات نحو 16500، فيما تماثل للشفاء نحو 22800 مصاب. 

وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونًا و358 ألفا، توفي منهم أكثر من 75 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 293 ألفا.


إيطاليا

متطوعون

الصليب الأحمر

كورونا

فيروس كورونا

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