مبتكر بسلطنة عمان يحوّل "قناع الغوص" لـ "كمامة" متطورة وسهل الاستخدام

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تمكن أحد أخصائي تشغيل وصيانة بمركز صناع عمان، بسلطنة عمان من تحويل قناع الغوص المستخدم تحت الماء إلى كمام تنفس متطور وسهل الاستخدام، ليتم الاستعانة به في تعزيز الكمامات الطبية المخصصة للتنفس الصناعي للمصابين بفيروس كورونا “كوفيد 19”.

ووفقا لصحيفة عمان، قال الأخصائي العمانى: “بدأت الفكرة عندما رأيت الحاجة الماسة إلى إيجاد حل بديل للكمامات المستخدمة -حاليا- لأنها من الممكن أن تتسبب في إصابة المريض بجروح وقروح تكون دامية أحيانا عند استخدام كمامات التنفس الحالية وأيضا الكمامات الحالية تحجب الرؤية، حيث قام الفريق بتصميم أولا للقطعة ثم بتصنيع قطعة مجسمة باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد، تم إضافتها في الجزء الأمامي من القناع، بحيث تساعد على وصول الأكسجين بشكل مباشر إلى فم المريض.”

وأوضح المهندس أن الكمام يتميز بعد التطوير بقدرته على تقليل الضغط على الوجه ووضوح الرؤية عند استخدامه، وقد تم استشارة الأطباء والاستشاريين من أجل استيفاء المعايير الطبية و أخذها في الاعتبار أثناء التصميم والتطوير.

وفى سياق متصل، بدأت سلطنة عمان اليوم الثلاثاء، حملة التقصي الوبائي فى ولاية مطرح المعزولة صحيا منذ مطلع أبريل الجارى، وبحسب الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة العمانى، فإن وزارة الصحة بدأت اليوم حملة التقصي الوبائي "بيت بيت" في مطرح، مشيرا إلى أن الأفراد الذين لم تتمكن الحملة من الوصول إليهم، سيتم فحصهم في خيام مخصصة لذلك.

وفى وقت مبكر من صباح اليوم أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليصل بذلك العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 371 حالة، وحالتي وفاة، و67 حالة تماثلت للشفاء، وطالبت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء - بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي حسب الإرشادات، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.