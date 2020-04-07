مبادرات شبابية بالقليوبية لتعقيم أقسام الشرطة والشوارع وتوعية الأهالى لمواجهة كورونا

القليوبية نيفين طه

في الشدائد يظهر الرجال، هذا ما فعله شباب وأهالى القليوبية، مع ظهور فيروس كورونا المستجد في الأونة الأخيرة، بالتوازى مع تنفيذ إجراءات الدولة الاحترازية للتصدي له والحد من انتشار الفيروس.

ودشن شباب القليوبية عدة مبادرات خيرية وتطوعية للتصدي لفيروس كورونا، وأطلق شباب عزبة البرنس بمدينة بنها مبادرة لتوزيع الكحول على أكثر من 100 أسرة بجانب تعقيم شوارع ومنازل عزبة البرنس.

وقال جمال صبيح أحد الشباب المشارك بالحملة لـ"اليوم السابع"، أن مجموعة من الشباب بالعزبة دشنوا مبادرة تطوعية لخدمة الأهالى وتطهير جميع شوارع ومنازل عزبة البرنس ببنها، وتم تعقيمها بجانب المرور علي المنازل وتوعية الأهالي بأضرار فيروس كورونا وحثهم على المكوث بالمنزل وتوزيع كحول ومطهرات مجانا لهم .

وفي منشأة العمار بمدينة طوخ، قالت سمر مجاهد، إحدى المشاركات في مبادرة خير مع مجموعة من الشباب والفتيات بالقرية، إنهم قاموا بوضع ملصقات للتوعية بفيروس كورونا، وكيفية حماية الأطفال منه، بجانب المرور على ربات البيوت وحثهم علي النظافة الخاصة وعدم خروج الأطفال من المنازل، والحفاظ علي ضرورة التطهير والتعقيم للمنازل بصورة يومية.

وبجانب ذلك ، دشن شباب قرية طنط الجزيرة التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية مبادرة "ايد في ايد" لمواجهة فيروس كورونا وحماية الأهالي، وقال الشباب المشارك في المبادرة أنهم قاموا بتعقيم وتطهير 32 مسجد وكنيستين بأنحاء القرية و12عزبة تابعة للقرية بجانب تطهير الشوارع والمنازل ،بجانب تعقيم 7مدارس وثلاث معاهد دينية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية الأهالي منه وأن الحملة تعمل من أجل حماية أهالي القرية والعزب التابعة لها.

وفي شبرا الخيمة، دشن مجموعة من شباب عزبة ناصر بشبرا الخيمة مبادرة لتنظيف شوارعهم وتطهيرها ضد فيروس كورونا المستجد، كما قاموا بتعليق ملصقات علي حوائط المنازل لتوعية المواطنين ضد كورونا، وكيفية الوقاية منه.

وأشار الشباب المشارك بتلك المبادرة، إلى أنهم سيقومون بتعميمها علي كافة منازل شبرا الخيمة حتي يستفيد جميع المواطنين ونساعدهم في التوعية الصحة لهم حفاظا علي سلامتهم هم وذويهم من فيروس كورونا المستجد، وأيضا كمساهمه لتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ولم يتوقف شباب شبرا الخيمة عند ذلك الحد بل قاموا بتعقيم وتطهير أقسام الشرطة وإدارة قوات الأمن والحماية المدنية بصفة دورية بجانب تعقيم كامل لكافة المواقف بالمدينة.

وفي شبين القناطر، قام مجموعة من الشباب المتطوع بالتعاون مع الشباب ب18 قرية وعزبة تابعة لمدينة شبين القناطر، بالتعقيم والتطهير بالكلور علي نفقاتهم الشخصية ويتم تلك التعقيم بشكل يومي للحد من انتشار الكورونا، بجانب تطهير مواقف المدينة والقري للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

كما قام شباب القليوبية بتوزيع كمامات طبية وتعقيم مكاتب البريد في قليوب وكفر شكر وشبين القناطر وبنها والخانكة لحماية كبار السن خلال صرف معاشهم بجانب توزيع كحول طبي عليهم وتعقيم جميع المترددين علي مكاتب البريد حرصا علي سلامتهم .

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر والطب البيطري والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري، وأن يتم ذلك بشكل دوري يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس.

ووجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بتفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدني لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة في مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.



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