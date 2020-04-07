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لمواجهة "كورونا".. ضبط 31 شاب داخل "سايبر نت" بالشرقية

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 07:20 م
لمواجهة "كورونا".. ضبط 31 شاب داخل "سايبر نت" بالشرقية جانب من ضبط الشباب داخل السايبر
الشرقية- فتحية الديب

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شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، حملة مكبرة لمراجعة غلق المحلات والأنشطة التجارية، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وأسفرت الحملة، عن ضبط "سايبر نت" بحي "المنشية"؛ يعمل بشكل طبيعي ضاربًا بكافة القواعد الاحترازية والقوانين عرض الحائط، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة والمخالفين، فيما جرى ضبط 31 شاب بداخل السايبر، ما يُهدد بانتشار العدوى الفيروسية ويجعلهم عُرضة للإصابة بالفيروس.

وأصدرت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، بيانًا أوضحت فيه الواقعة وخطورتها ونشرت أسماء الـ 31 شاب، المضبوطين، وذلك أملًا في تعاون كافة الأهالي لعدم تكرار الواقعة.

يذكر أن محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات .

وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ، واستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

 


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