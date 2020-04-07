بكين (أ ش أ)

طور باحثون صينيون نوعا جديدا من الكمامات ، حيث يتم استخدام مادة "الجرافين " في طبقة المرشح الرئيسية، ما يجعلها قابلة للاستخدام لفترة تناهز الثمانية والأربعين ساعة، وذكرت شركة "محركات الطيران الصينية " - التي طورت الكمامة ، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الباحثين استخدموا مادة "الجرافين " و"البولي بروبيلين " على الأقمشة غير المنسوجة بتقنية اللصق الانصهاري، وهي طبقة الترشيح الرئيسية للكمامات، موضحة أن "الجرافين " هو نوع من المواد "النانوية " ثنائية الأبعاد ، وله آفاق واعدة في صناعات الطيران ، والطاقة ، والطب الحيوي.

وأضافت الشركة أن الكمامة المطورة تتميز بخصائص أقوى مضادة للبكتيريا ، ونفاذ هواء أفضل ، ومتانة معززة، حيث تستخدم تأثير مواد "الجرافين النانوية الحادة " لتدمير جدار الخلية للبكتيريا. ووأشارت الشركة - في بيانها - إلى أنه بالمقارنة مع الأقمشة غير المنسوجة بتقنية "اللصق الانصهاري " المستخدمة في الكمامات التقليدية، فإن الطبقة الجديدة من مادة "الجرافين "و"البولي بروبلين " لديها وظيفة نفاذية في اتجاه واحد، ما يجعل الكمامات أكثر راحة للمستخدمين ، إلى جانب قابليتها للاستخدام على مدار أكثر من ثمان وأربعين ساعة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء عدم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أمس، فيما تلقت تقارير حول 32 حالة إصابة جديدة في اليوم نفسه جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي عدد الحالات الوافدة إلى 983 حالة.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن إجمالي حالات الوفاة في الصين تقف عند 3333 شخصا، والإصابات بلغت 81919، فيما شهد يوم أمس خروج 89 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم، ليصل إجمالي المتعافين إلى 77167 شخصا.

وأضافت اللجنة أنه تم الإبلاغ عن 12 حالة جديدة مشتبها في إصابتها جميعها وافدة من الخارج، فيما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 54 لتصل إلى 211 حالة، كما أن 14499 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين مازالوا تحت الملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة أنه تم أيضا الإبلاغ عن 30 حالة إصابة جديدة بكورونا بدون أعراض يوم أمس منها 9 حالات وافدة.. مشيرة إلى أنه بنهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 914 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة (هونج كونج) الإدارية الخاصة و44 حالة مؤكدة في منطقة (ماكاو) الإدارية الخاصة و373 حالة في (تايوان) بما فيها 5 حالات وفاة، فيما خرج 216 مريضا في (هونج كونج) و10 في (ماكاو) و57 في (تايوان) من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.