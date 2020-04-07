وأضافت الشركة أن الكمامة المطورة تتميز بخصائص أقوى مضادة للبكتيريا ، ونفاذ هواء أفضل ، ومتانة معززة، حيث تستخدم تأثير مواد "الجرافين النانوية الحادة " لتدمير جدار الخلية للبكتيريا.

ووأشارت الشركة - في بيانها - إلى أنه بالمقارنة مع الأقمشة غير المنسوجة بتقنية "اللصق الانصهاري " المستخدمة في الكمامات التقليدية، فإن الطبقة الجديدة من مادة "الجرافين "و"البولي بروبلين " لديها وظيفة نفاذية في اتجاه واحد، ما يجعل الكمامات أكثر راحة للمستخدمين ، إلى جانب قابليتها للاستخدام على مدار أكثر من ثمان وأربعين ساعة.