ورصدت الحكومة الروسية نحو 1.4 تريليون روبل (حوالي 18 مليار دولار) لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتداعياته.

فيما أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أمس الاثنين، إدخال دفعة تجريبية من دواء مضاد لفيروس كورونا أظهر نتائج جيدة في علاج المرض بالصين إلى سوق روسيا في الأسبوع المقبل.

ووفقا للمعطيات الأخيرة تم تسجيل 6343 إصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، توفي منهم 47 شخ