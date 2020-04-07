موسكو (أ ش أ)

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى روسيا، أعلن تسجيل 1154 إصابة جديدة بالفيروس فى 43 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 697 إصابة في العاصمة موسكو و69 بسان بطرسبورج، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 7497 إصابة.

وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال ال 24 ساعة الماضية، تسجيل 1154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 43 إقليما روسيا".. ليصل عدد الحالات المؤكدة في 81 إقليماً إلى 7497.. حسبما ذكرت وكالة أنباء/سبوتنيك/ الروسية.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 88 شخصا المستشفى خلال ال24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، بذلك يبلغ إجمالي الذين تعافوا من الفيروس 494 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 11 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال ال24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات 58 شخصا.

من جانبها أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك "روسبوتريبنادزور"، اليوم الثلاثاء، أن 185 ألف شخص يخضعون للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى روسيا، كما تم إجراء فحص لأكثر من 795 ألف شخص للكشف عن الفيروس فى البلاد حتى الآن، وجاء فى بيان المكتب الصحفى للهيئة: "تم إجراء أكثر من 795 ألف فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ويخضع الآن 185 ألف شخص للمراقبة الطبية".. حسبما ذكرت وكالة أنباءسبوتنيك الروسية.