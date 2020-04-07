الإسكندرية أسماء على بدر

ترأس الشيخ خميس محمد، الوكيل الشرعى لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، لجنة لتفقد معاهد مقار لجان الشهادة الثانوية بإدارة غرب التعليمية الأزهرية، بتوجيهات من الشيخ مصطفى أبو زيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية.



لجنة لتفقد مقرات امتحانات الشهادة الأزهرية بالإسكندرية

وضمت اللجنة كلًا من الشيخ صالح عبدالله، مدير الامتحانات، وعصام فوزى، مدير التعليم الثانوى، وأحمد البرجى، رئيس مكتب الوافدين، وذلك لمتابعة استعدادات المعاهد للشهادة الثانوية، وتوفير كافة احتياجاتها. وتفقدت اللجنة معاهد بنين برج العرب النموذجى، وفتيات الشعراوى النموذجى، وبرج العرب الابتدائى النموذجى، كما تفقد كافة ملحقات المعاهد ودورات المياه، والتأكد من استعداد هذه المعاهد وجاهزيتها لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لها.



لجنة لتفقد مقرات امتحانات الشهادة الأزهرية بالإسكندرية

كان قد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن المقررات الدراسية، لطلاب المعاهد الأزهرية فى مختلف المراحل الدراسية، وذلك بعد قرار توقف الدراسة بسبب مواجهة فيروس كورونا المستجد فى 15 مارس الماضى، مع الاكتفاء بتقديم مشروع بحثى فيما درسه الطالب فى كل مادة من مقررات الفصل الدراسى الثانى لجميع المراحل الدراسية ابتداءا من الصف الثالث من المرحلة الابتدائية إلى الصف الثانى من المرحلة الثانوية بما فيهم طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية، كما قرر تقييم الطلاب جميعهم بما فيهم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية فيما تم تدريسه حتى 15 مارس الماضى.

كما أكد عمرو العوا، مسئول شئون المقر، مشرف لجنة التطهير والتعقيم، أنه تم الانتهاء من تطهير وتعقيم معاهد إدارات المنتزه، وشرق، وغرب وجارى استكمال معاهد إدارتى وسط، والعامرية، كما توجه بخالص الشكر والتقدير لرؤساء الإدارات وشيوخ المعاهد على تعاونهم فى تسهيل أعمال التطهير والتعقيم، وذلك تحت رعاية الشيخ مصطفى أبو زيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ خميس محمد، الوكيل الشرعى، وإبراهيم فاضل الوكيل الثقافى، وفى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تستمر أعمال تطهير وتعقيم معاهد الإسكندرية الأزهرية؛ للحفاظ على سلامة المعلمين والعاملين بها.