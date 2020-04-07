اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 04:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لجنة لتفقد مقرات امتحانات الشهادة الأزهرية بالإسكندرية

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:32 م
لجنة لتفقد مقرات امتحانات الشهادة الأزهرية بالإسكندرية لجنة لتفقد مقرات امتحانات الشهادة الأزهرية بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس الشيخ خميس محمد، الوكيل الشرعى لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، لجنة لتفقد معاهد مقار لجان الشهادة الثانوية بإدارة غرب التعليمية الأزهرية، بتوجيهات من الشيخ مصطفى أبو زيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

لجنة لتفقد مقرات امتحانات الشهادة الأزهرية بالإسكندرية (1)
لجنة لتفقد مقرات امتحانات الشهادة الأزهرية بالإسكندرية

وضمت اللجنة كلًا من الشيخ صالح عبدالله، مدير الامتحانات، وعصام فوزى، مدير التعليم الثانوى، وأحمد البرجى، رئيس مكتب الوافدين، وذلك لمتابعة استعدادات المعاهد للشهادة الثانوية، وتوفير كافة احتياجاتها. وتفقدت اللجنة معاهد بنين برج العرب النموذجى، وفتيات الشعراوى النموذجى، وبرج العرب الابتدائى النموذجى، كما تفقد كافة ملحقات المعاهد ودورات المياه، والتأكد من استعداد هذه المعاهد وجاهزيتها لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لها.

لجنة لتفقد مقرات امتحانات الشهادة الأزهرية بالإسكندرية (2)
لجنة لتفقد مقرات امتحانات الشهادة الأزهرية بالإسكندرية

كان قد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن المقررات الدراسية، لطلاب المعاهد الأزهرية فى مختلف المراحل الدراسية، وذلك بعد قرار توقف الدراسة بسبب مواجهة فيروس كورونا المستجد فى 15 مارس الماضى، مع الاكتفاء بتقديم مشروع بحثى فيما درسه الطالب فى كل مادة من مقررات الفصل الدراسى الثانى لجميع المراحل الدراسية ابتداءا من الصف الثالث من المرحلة الابتدائية إلى الصف الثانى من المرحلة الثانوية بما فيهم طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية، كما قرر تقييم الطلاب جميعهم بما فيهم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية فيما تم تدريسه حتى 15 مارس الماضى.

 

كما أكد عمرو العوا، مسئول شئون المقر، مشرف لجنة التطهير والتعقيم، أنه تم الانتهاء من تطهير وتعقيم معاهد إدارات المنتزه، وشرق، وغرب وجارى استكمال معاهد إدارتى وسط، والعامرية، كما توجه بخالص الشكر والتقدير لرؤساء الإدارات وشيوخ المعاهد على تعاونهم فى تسهيل أعمال التطهير والتعقيم، وذلك تحت رعاية الشيخ مصطفى أبو زيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ خميس محمد، الوكيل الشرعى، وإبراهيم فاضل الوكيل الثقافى، وفى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تستمر أعمال تطهير وتعقيم معاهد الإسكندرية الأزهرية؛ للحفاظ على سلامة المعلمين والعاملين بها.


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

ازهر اسكندرية

امتحانات الشهادة الأزهرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيران لـ 3872 حالة وتسجيل 62 ألف اصابة

ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيران لـ 3872 حالة وتسجيل 62 ألف اصابة

فيديو.. موعد صرف المرتبات قبل شهر رمضان ومنحة 500 جنيه.. مع أحمد يعقوب

فيديو.. موعد صرف المرتبات قبل شهر رمضان ومنحة 500 جنيه.. مع أحمد يعقوب

البنك الأهلى: 215 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 42 مليار جنيه

البنك الأهلى: 215 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 42 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة