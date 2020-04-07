اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:26 م
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كينيا.. شركتا بترول توزعان 60 ألف زجاجة مطهرات "مجانا" لمكافحة كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:07 م
كينيا.. شركتا بترول توزعان 60 ألف زجاجة مطهرات "مجانا" لمكافحة كورونا مطهرات
كتب محمد جمال

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تكثف الحكومة الكينية جهودها لمحاربة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، وتشارك في تلك الجهود شركات النفط، التي قررت توزيع المطهرات مجانا على المواطنين، وقالت صحيفة "الشعب" الكينية، اليوم الثلاثاء، إن الشركتان تتعاونان معا لإنتاج 60 ألف زجاجة مطهرات سعة كل منها نصف لتر، مشيرة إلى أنه سيتم توزيعها على العامة مجانا، للمساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

 

ولفتت الصحيفة إلى أن الكمية التي سيتم توزيعها على العامة مجانا تساوي 30 ألف لتر من المواد المطهرة، التي تستخدم في تطهير الأيدي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

 


وتكثف الحكومة الكينية جهودها لمحاربة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، وتشارك في تلك الجهود شركات النفط، التي قررت توزيع المطهرات مجانا على المواطنين.


قالت صحيفة "الشعب" الكينية، اليوم الثلاثاء، إن شركة "باوني" وشركة خطوط النفط الكينية "كي بي سي" تتعاونان معا لإنتاج 60 ألف زجاجة مطهرات سعة كل منها نصف لتر، مشيرة إلى أنه سيتم توزيعها على العامة مجانا، للمساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

 

ولفتت الصحيفة إلى أن الكمية التي سيتم توزيعها على العامة مجانا تساوي 30 ألف لتر من المواد المطهرة، التي تستخدم في تطهير الأيدي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.


وأوضحت الصحيفة أن ما قامت به شركتا النفط، يأتي في الوقت الذي تشدد فيه الحكومة الإجراءات لمكافحة الفيروس، بالتعاون مع القطاع الخاص، الذي يساهم في إنتاج المواد الضرورية اللازمة للعاملين بالخدمات الصحية.

 

وتشير آخر الإحصائيات العالمية إلى أن عدد حالات الإصابة التي تم تسجيلها في كينيا حتى الآن وصل إلى 172 حالة إصابة، بينها 6 حالات وفاة.

 

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون وأكثر من 351 ألف مصاب، بينهم أكثر من 75 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 287 ألف شخص.


مطهرات

كينيا

كورونا

فيروس كورونا

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