كيف تبدو انتخابات الديمقراطيين فى ويسكونسن فى ظل الوباء؟.. فيديو

وكالات

على الرغم من أن ولاية ويسكونسن، تخضع منذ نهاية مارس، لإغلاق عام منعاً لتفشى وباء كورونا، فإن مراكز اقتراع انتخابات الحزب الديموقراطى التمهيدية للانتخابات الرئاسية فى الولاية، فتحت في موعدها صباح الثلاثاء.

ووفقا لما نشره موقع "الحرة"، تجرى الانتخابات التمهيدية بموجب قرار المحكمة العليا في الولاية، الذى صدر مساء الاثنين، بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر الثلاثاء، لتنسف بذلك قراراً أصدره، في اللحظة الأخيرة، حاكم الولاية الواقعة في الغرب الأوسط لإرجاء هذا الاستحقاق.

وأظهرت لقطات فيديو نشرها مراسل شبكة سى أن أن، عمر جيمينيز في صفحته على تويتر، من خارج مركز اقتراع فى ميلواكي، إقبالا كبيرا من الناخبين رغم المخاوف الصحية من انتشار الفيروس.

وأظهرت المقاطع طابورا طويلا امتد لمئات الأمتار من الناخبين، الذين كانوا يحاولون الابتعاد عن بعضهم البعض، لمسافة ستة أقدام، وفق ما حثهم المسؤول الصحي الأمريكي جيروم آدمز قبل بداية التصويت.

وطالب آدمز الناخبين أيضا بارتداء كمامة للوجه أو استخدام قطعة قماش، وهو ما وهو ما التزم به كثيرون وأهمله قلة آخرون.

وأصبح الخبراء يوصون بتغطية الوجه وارتداء الكمامات بعدما كانوا يطالبون بعدم ارتدائها، وذلك بعد ترجيح انتقال الفيروس فى الهواء أثناء الكلام.

وكانت المحكمة العليا في الولاية قد أصدرت قرارها بإجراء الانتخابات، بناء على مراجعة قدمها الجمهوريون للطعن بقرار حاكم الولاية، الذى أرجأ الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي، وكذلك أيضاً، وهذا هو الأهم بالنسبة للجمهوريين، سائر الاستحقاقات الانتخابية المقررة في ويسكونسن، وبينها انتخابات محلية تعتبر أساسية لتوازن السلطات في الولاية.

وسارع رئيس الحزب الديموقراطي فى الولاية، بن ويكلر، إلى إبداء أسفه للقرار الذى أصدرته المحكمة ولا سيما أن التصويت تم "وفق الانتماءات الحزبية" لقضاتها.

وأصيب فى ولاية ويسكونسن 2440 شخصا بفيروس كورونا المستجد من بين 380 ألفا في عموم الولايات الخمسين، فيما توفي منهم 77 شخصا من بين نحو 11906 وفاة في الولايات المتحدة.