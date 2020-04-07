اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:51 م
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كورونا يجتاح مستشفى فى ديترويت.. وإصابة مئات العاملين

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:02 م
كورونا يجتاح مستشفى فى ديترويت.. وإصابة مئات العاملين الوضع فى نيويورك
وكالات

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قالت مصادر طبية فى الولايات المتحدة، إن مستشفى هنرى فورد فى مدينة ديترويت، أكبر مدن ولاية ميتشيجان الأمريكية، أكد إصابة ما يزيد على 731 شخصا من الطاقم الطبى بوباء فيروس كورونا المستشرى في البلاد.
 
 
وأكد كبير الأطباء بالمستشفى الدكتور عدنان منقره مساء الاثنين أن مئات العاملين في المستشفى فى مدينة ديترويت أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وهو ما يمثل 2 % من إجمالى موظفى المستشفى البالغ عددهم 31600 عامل.
 
وذكرت كذلك أفادت تقارير بإصابة نحو 1500شخص بين الأطقم الطبية فى مستشفى آخر فى ولاية ميتشيجان بفيروس كورونا، كانوا قد أبلغوا عن إصابتهم بأعراض مشابهة لتلك المصاحبة للمرض، لكن تلك الحالات تبقى غير مؤكدة لعدم إجراء الفحوصات.
 
وقال المسؤول الطبي للصحفيين فى مكالمة هاتفية، يوم الاثنين : "لو استطعنا إجراء الفحوصات على جميع سكان المدينة، فمن المؤكد أن تأتي النتائج إيجابية لأعداد كبيرة بينهم، وهذه النتائج تعد مقياسا لمدى سرعة انتشار الفيروس ونقل العدوى بين الناس".
 
وفي بيان منفصل، أكد منقره عدد الإصابات في المستشفى بالقول: "لقد قدم أعضاء فريقنا الطبى أعظم التضحيات، ونعتبر صحتهم وسلامتهم أولوية قصوى بالنسبة لنا، في الوقت الذي نواصل فيه لمكافحة هذا الوباء".
 
وذكر موقع "ذا هيل" الأمريكى، "نحن نعلم أننا لسنا محصنين ضد التعرض المحتمل للإصابة بالفيروس ونظل ممتنين لشجاعة وتفاني فريقنا بأكمله"، وأكد منقره في البيان أن الأطقم الطبية كانت تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون الحصول على مزيد من معدات الحماية الشخصية للممرضات والأطباء بما فى ذلك الأقنعة الطبية، حيث أبلغت المستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة عن صعوبة فى الحصول عليها.
 
وشهدت مدينة ديترويت، غربي ولاية ميتشيجان، ارتفاعا حادا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، بينما شهدت الولاية نفسها ما يزيد عن 17 ألف حالة إصابة بمرض كوفيد 19 ومئات الوفيات، وهذا العدد هو ثالث أكبر إجمالي للإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية.

مدينة ديترويت

كورونا

مستشفى هنرى فورد

فحوصات

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