اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:56 م
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كورونا.. الإصابات المؤكدة فى العالم تتجاوز 1.4 مليون وأكثر من 80 ألف وفاة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:49 م
كورونا.. الإصابات المؤكدة فى العالم تتجاوز 1.4 مليون وأكثر من 80 ألف وفاة تفشى كورونا بين سكان دول العالم
وكالات

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أشارت آخر الإحصائيات الخاصة بتفشى فيروس كورونا، إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس فى العالم تجاوزت 1.4 مليون، فيما فقد أكثر من 80 ألف شخص حياتهم جراء العدوى.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، أظهرت أرقام موقع worldmeter المختص في تتبع انتشار الفيروس أن عدد الإصابات المؤكدة تجاوزت مليون و410 آلاف حالة، فيما ارتفعت الوفيات لأكثر من 81 ألف حالة.

في المقابل تجاوز عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 300 ألف شخص، وتعتبر الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا أكثر الدول تضررا بالفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية في مصر من الحديث عن فيروس كورونا أمام الأطفال طوال الوقت، خوفا من نقل الخوف والقلق إليهم، مع ضرورة الاستماع لهم وأخبارهم بأنكم تحبونهم.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية بمصر، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك: "تجنبوا الكلام عن مرض كوفيد-١٩ طوال الوقت بشكل فيه قلق أو خوف أمام أبنائكم، حتى لا ينتقل إليهم هذا الخوف والقلق.. اهتموا أكثر أنكم تسمعوهم وتتكلموا معهم بكلام مبهج ومطمئن، وأخبروهم أنكم تحبونهم". 


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