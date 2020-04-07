كورونا × صور.. انتخابات ويسكونسن وسط تفشى الفيروس.. ولافتات دعم فى يوم الصحة العالمى

غير فيروس كورونا مظاهر الحياة، بين ليلة وضحاها، وتفشى بسرعة فائقة بين سكان العالم، منذ ظهور أول إصابة به فى ووهان الصينية، أواخر ديسمبر الماضى، حتى تجاوز عدد المصابين المليون، ولازال الفيروس يحصد الأرواح مسيطرا على الأوضاع في الدول التي ظهر بين سكانها فى ظل غياب الدواء الذى يقتله، لذا حرص "اليوم السابع"، على تسليط الضوء على أبرز اللقطات التي سجلتها عدسات المصورين، والتي تنقل مظاهر للحياة في مختلف أرجاء العالم بعد ظهور كورونا.

تدهور أوضاع من هم بلا مأوى



أحد عمال توصيل الطلبات يمر أمام سيدة بلا ماوى فى أوكرانيا

تفشى فيروس كورونا، جعل الكثير من سكان العالم يعيشون في ضائقة، اى كان صورها، التي منها تدهور أوضاع من هم بلا مأوى، وهذا ما إلتقطته عدسة مصور الوكالة الدولية "رويترز"، عندما جمع بين أحد عمال توصيل الطلبات للمنازل وسيدة تجلس في الطريق العام بلا مأوى فى أوكرانيا.

الحرس الوطنى في فرجينيا



أعضاء فرقة العمل التابعة للحرس الوطنى فى ولاية فرجينيا

اجبر فيروس كورونا، الجميع على أخذ الإحتياطات اللازمة لمواجهته، وهذا ما وضح جليا في صورة إلتقطها الكاميرا لأعضاء الحرس الوطنى في ولاية فرجينيا وهم يرتدون الزى الواقى في مظهر لم يعتاده العالم قبل ظهور الفيروس، الذى جعل حاكم الولاية الأمريكية رالف نورثام، يصدر أمراً رسمياً للسكان بالبقاء في المنازل اعتباراً من الثامنة مساء

أقنعة الوجه لمواجهة كورونا



العمال الذين يرتدون أقنعة واقية فى فيتنام

سكان العالم، متأهبون في مواجهة فيروس كورونا، لذا تغيرت الوجوه بعد إلتزام الغالبية العظمى بارتداء أقنعة الوجه، وهذا ما سجلته الكاميرا في فيتنام حيث إلتقطت صورة للعمال الفيتناميين وهم في طريق العودة إلى منازلهم مرتدين الأقنعة، حيث سجلت وزارة الصحة الفيتنامية 4 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالى إلى 249 دون أى وفيات.

الجيش يدعم مواجهة كورونا فى ويلز



يقوم جندى بتحميل نقالة على سيارة إسعاف فى ويلز

لم تدخر دولة أي مجهود في مكافحة فيروس كورونا، حيث يعمل الجميع على الخروج منتصرا من تحدى هذا الفيروس القاتل، لذا فان أغلب الدول تعمل بطاقتها كامله لمنع تفشى كورونا، مثلما فعل المسئولين في بريطانيا وتحديدا في ويلز، الذين إتخذوا إجراءات إحترازية عديدة منها نزول أفراد القوات المسلحة لتقديم الدعم في تلك المواجهة.

تفشى كورونا فى إيطاليا



مستشفى سيرنوسكو سول نافيجليو فى ميلانو

تحاول دولة إيطاليا، حصار تفشى كورونا بين سكانها، إلا أن مستشفياتها لا تزال تستقبل الحالات بأعداد كبيرة وهذا ما يحدث في مستشفى سيرنوسكو سول نافيجليو فى ميلانو، حيث ارتفعت عدد حالات الوفاة بكورونا في إيطاليا إلى 17127 بعد وفاة 604 اليوم.

تكثيف إنتاج الكمامات



يخيط الموظفون أقنعة واقية في منطقة ستافروبول بروسيا

تسارع الدول الوقت من أجل تكثيف إنتاجها من الأقنعة الواقية التي شهدت دولا عديدة عدم توافؤها بأعداد تناسب إجراءتها لمواجهة فيروس كورونا، وهذا ما دفع روسيا لتكثيف العمل على إنتاج "الكمامات"، حيث أظهرت الصورة الموظفون خلال عملهم فى منطقة ستافروبول بروسيا

دعم العاملون فى مجال الصحة



لافتة كتب عليها شكرًا لك لدعم مقدمي الرعاية والعاملين خلال يوم الصحة العالمى فى باريس

حرص الكثير من سكان العالم على دعم العاملين في مجال الصحة، نظرا لوقوفهم في الصفوف الأمامية خلال مواجهة فيروس كورونا، وتعددت الصور التي ظهر فيها هذا الدعم حتى لم يجد البعض إلا تعليق لافتة يعلن خلالها دعمه بمناسبة يوم الصحة العالمى.

انتخابات ويسكونسن



خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية فى ولاية ويسكونسن

على الرغم من أن ولاية ويسكونسن، تخضع منذ نهاية مارس، لإغلاق عام منعاً لتفشى وباء كورونا، فإن مراكز اقتراع انتخابات الحزب الديموقراطى التمهيدية للانتخابات الرئاسية فى الولاية، فتحت في موعدها صباح الثلاثاء، مع إتخاذ إجراءات إحترازية.

التسوق في زمن الكورونا



رواد احد الأسواق فى فيتنام

لم يعد التسوق في ظل تفشى كورونا كما كان قبل ظهوره، لذا فإن الدول إتخذت إجراءات عديدة منها فرض حظر تجول سواء كان جزئى أو كلى، وهذا ما جعل التحرك مقيدا سواء في الشارع أو الأسواق.