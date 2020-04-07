اليوم السابع
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كهرباء شمال القاهرة: تطبيق شعاع لتسجيل القراءات حل مشاكل "الكومبوندات"

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 04:00 ص
كهرباء شمال القاهرة: تطبيق شعاع لتسجيل القراءات حل مشاكل "الكومبوندات" المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهره لتوزيع الكهرباء
رحمة رمضان

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أكد المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهره لتوزيع الكهرباء، أن نسب التحصيل بالشركة لم تتأثر بشكل كبير من أزمة كورونا، موكداً أن نسبة التحصيل بالشركة عن شهر مارس بلغت حوالى 88% وهى نسبة معقولة فى ظل الازمة التى تمر بها البلاد والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح عفيفي فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تنسيق تام مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءات عدادات الكهرباء، مضيفاً أن تطبيق  القارئ الذى الذى أطلقته شعاع لتسجيل قراءة عداد الكهرباء ساهم فى حل مشاكل اخذ القراءات من بعض التجمعات السكنية "الكومبوندات" التى رفضت دخول الكشافين و المحصلين تخوفاً من كورونا.

و تابع عفيفى أن فاتورة الكهرباء يتم تحصيلها بكامل قيمتها، موضحا انه لم يتلق أى تعليمات بشأن تحصيل نصف قيمة الفاتورة كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أنه تم توفير كافة المستلزمات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا لجميع العاملين بالشركة و خاصة العاملين بإدارة التحصيل، مشيرا إلى أن الشركة حريصة على تنفيذ تعليمات وزارة الصحة للوقاية من الفيروس للحفاظ على سلامة العاملين و المواطنين.

و قال عفيفى، أنه لا يمكن المساواه بين المقصرين والملتزمين بالعمل خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة، والتى أظهرت من هو حريص على عمله، ويخاطر بحياته لتفهمه أنه يعمل داخل قطاع يعتبر أمن قومى.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الدفع الالكتروني لفواتير الكهرباء

حسام عفيفى

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

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