اليوم السابع
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كمبوديا تلغى احتفالات العام الأول لرأس السنة الجديدة للبلاد بسبب كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:29 م
كمبوديا تلغى احتفالات العام الأول لرأس السنة الجديدة للبلاد بسبب كورونا فيروس كورونا الجديد
كتب محمد رضا

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أعلن رئيس الوزراء الكمبودى سامديتش تيكو هون سن، اليوم الثلاثاء، إلغاء احتفالات رأس السنة الجديدة والتى كان من المقرر إجراؤها فى الفترة 13 - 16 أبريل، من أجل كبح انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

وقال رئيس الوزراء الكمبودى، خلال مؤتمر صحفى حول الوضع الأخير بشأن "كوفيد 19" فى كمبوديا، "قررت تعليق احتفالات رأس السنة الخميرية، ويتعين على المؤسسات الحكومية والخاصة أن تعمل بشكل طبيعى فى هذه المناسبة.. الحكومة ستمنح إجازة بعد ذلك مدتها خمسة أيام عندما ينتهى كوفيد-19"، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الثلاثاء.

 

وأوضح هون سين، أن الخطوة تهدف إلى منع التجمعات والسفر إلى المقاطعات أو المواقع السياحية فى تلك المناسبة، من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء، أن الدولة لن تغلق الأسواق والمطاعم والمقاهى ومصانع الملابس.

 

وقال إن البلاد سوف ترفع مخزون أقنعة الوجه إلى 10 ملايين قطعة والبدلات الواقية للعاملين الصحيين إلى 5000 قطعة وكحول غسل اليدين إلى مليون لتر على الأقل، وأضاف أن المملكة قررت أيضا حظر تصدير الأسماك لضمان الإمداد المحلى الكافى، يأتى هذا فيما سجلت الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا حتى الآن ما مجموعه 115 حالة مؤكدة بمرض كوفيد-19 شفى منها 58 مريضا، وفقا لبيان اصدرته وزارة الصحة اليوم الثلاثاء.

 

ويشار إلى أن الدكتور ريتشارد برنان مدير الطوارئ الصحية لإقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، كان قد أكد أن هناك 1.2 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" حول العالم، و60 ألف حالة وفاة حتى الآن طبقا لآخر الإحصائيات، مشيرا إلى ارتفاع الأرقام بشكل مستمر ومقلق وخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأوضح برنان - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المكتب الإقليمى لشرق المتوسط اليوم - أن الأعداد فى الإقليم بلغت 77 ألف حالة إصابة موثقة، فيما بلغت معدلات الوفاة 4.3% وهى تقترب من النسب العالمية، لافتا إلى أن اتخاذ التدابير الاحترازية يساعد بشكل كبير فى السيطرة على انتشار الفيروس.

 

وأضاف أن للحكومات دورا كبيرا فى السيطرة على الأرقام باتخاذ التدبير اللازمة، مشيرا إلى ضرورة الاكتشاف والعلاج المبكر للحالات وحماية الأطقم الصحية، مطالبا المجتمعات والأفراد باتخاذ تدابير مثل التباعد الاجتماعى والتدابير المتعلقة بالتصرفات الشخصية.

 


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