اليوم السابع
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كلية الدراسات الاقتصادية بالإسكندرية تفتح أبوابها لتسديد رسوم الدراسات العليا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:28 م
كلية الدراسات الاقتصادية بالإسكندرية تفتح أبوابها لتسديد رسوم الدراسات العليا الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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فتحت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية أبوابها، لطلاب الدراسات العليا غير المسددين للرسوم الدراسية لفصل الربيع من ضمن الايام الاستثنائية في ظل الظروف الحالية بالبلاد.

وأكدت كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة الإسكندرية، أن التسجيل اليدوي للمقرات والسداد متاح بمقر الكلية خلال أيام الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، من كل أسبوع، وذلك اعتباراً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً.

وأشار بيان رسمى إلى أن ذلك جاء حرصاً من الكلية على مصلحة الطلاب واستيفاء لإجراءات التسجيل بالفصل الحالي ربيع 2020، فإنه في حال عدم مقدرة بعض الطلاب، في ظل الظروف الاستثنائية الحالية على الحضور للكلية للتسجيل والسداد خلال هذا الأسبوع، فيمكن لهؤلاء طباعة نموذج تسجيل المقررات المرفق مع هذا الإعلان وملء بياناته بالمقررات التي كانوا قد انتظموا في حضورها بالكلية، طبقاً لجدول المحاضرات المعلن بالكلية قبل تعليق الدراسة.

واستكمال إرسال صورة موقعة لهذا النموذج بعد استيفاء البيانات المطلوبة، لإدارة الدراسات العليا بالكلية عن طريق التليجرام على حساب الخاص بمدير إدارة الدراسات العليا بالكلية مصطفى يوسف، يوجد أسمه بين أعضاء المجموعة في جميع المنصات التعليمية لبرامج الدراسات العليا بالكلية على التليجرام.

واستطرد البيان في موعد أقصاه يوم الخميس المقبل 9 إبريل، وذلك لإثبات جدية التسجيل بالفصل الدراسي الحالي، على أن يتم السداد في وقت لاحق.

يذكر أن أكد مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، على عمداء الكليات ضرورة التنسيق مع وكلاء التعليم والطلاب ورؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالكليات لدراسة المشكلات التى تواجه الطلاب في عملية "التعلم عن بُعد" والعمل على حلها، وقد عرض أ.د هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على المجلس تقريرا من  رؤساء إتحادات طلاب الكليات بعد أن إجتمع معهم بالأمس، حيث قدموا فيها المشاكل التي تم حصرها من خلال تواصلهم مع زملائهم بكلياتهم، وكذلك نتيجة إستبيان تم طرحه على 47 ألف طالب من طلاب الجامعة لقياس رأيهم فيما يقدم من خدمة تعليمية، وقد أكد على ان هدف الجامعة في هذه المرحلة هو الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع الجامعي ومن ثم المجتمع بأكمله، فضلا عن توصيل الخدمة التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة، وأوضح أن التقييم سيتم في مرحلة لاحقة بعد تحسن الظروف الحالية.

 كما أعلن المجلس إلغاء امتحانات امتحان منتصف العام الدراسي الثاني "الميدتيرم" بجميع الكليات، وتعليق احتساب نسبة الغياب والحضور، واتباع التعليمات اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب وصحة أفراد المجتمع

كما وافق المجلس على إنشاء مبني تعليمى لكل من كليتى الحقوق وطب الأسنان بأرض الجامعة بأبيس لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة وتوفير المدرجات والمعامل للطلاب لرفع كفاءة التعليم وتطبيق نظام الساعات المعتمدة.

كما أكد المجلس على عمداء الكليات ضرورة التنسيق وتقسيم العمل والإلتزام بالعدد الضرورى لسير العملية التعليمية.

 

 

 


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