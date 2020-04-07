اليوم السابع
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كثافات مرورية متحركة بالطرق الرئيسية فى القليوبية

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:38 ص
كثافات مرورية متحركة بالطرق الرئيسية فى القليوبية زحام مروري بشوارع القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت الطرق الرئيسية وشوارع المدن بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، كثافات مرورية متحركة أمام السيارات، كما انتشر رجال المرور على المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظة ومنها طريق شبرا بنها الحر وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.

من جانبه، تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت، حيث يكون الغلق على مدار الـ24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجول على حركة المواطنين بكل حزم وقوة لمواجهة فيروس كورونا.

وأهاب المحافظ، بالمواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن والابتعاد عن أماكن التجمعات.

 

زحام مروري
زحام مروري

 

كثافات مرورية بشوارع القليوبية 5
كثافات مرورية بشوارع القليوبية 5

 

كثافات مرورية بشوارع القليوبية 6
كثافات مرورية بشوارع القليوبية 6

 

كثافات مرورية بشوارع القليوبية 5 - Copy
كثافات مرورية بشوارع القليوبية 

 

 
زحام مروري - Copy
زحام مروري 

 


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