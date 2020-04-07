اليوم السابع
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قوات الشرطة تفض سوق شبلنجة حرصا على سلامة المواطنين من كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:42 م
قوات الشرطة تفض سوق شبلنجة حرصا على سلامة المواطنين من كورونا فض الأسواق بقرية بشبلنجة
القليوبية - نيفين طه

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قامت أجهزة الأمن بمركز شرطة بنها ، بقيادة العميد محمد سمير مأمور مركز شرطة بنها ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشبلنجة، بفض السوق المقام بقرية شبلنجة دائرة المركز ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بمنع إقامة الأسواق منعا للأزدحام وحرصا على سلامة المواطنين .

وقد قام بعض التجار بافتراش الخضروات والفواكه لبيعها للمواطنيين وتكدس المواطنين بجوارهم بالمخالفة بقرار رئيس مجلس الوزراء والإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد ، عرض الحائط والحد منه وعدم أنتشاره .

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ، على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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فض الأسواق بقرية بشبلنجة

 

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فض الأسواق بقرية بشبلنجة

 

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فض الأسواق بقرية بشبلنجة

 

 

 

 


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