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فيديو.. تكدس آلاف الركاب بقطار منوف ـ طنطا دون وجود وقاية من كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:06 م
فيديو.. تكدس آلاف الركاب بقطار منوف ـ طنطا دون وجود وقاية من كورونا السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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شهد قطار ركاب رقم 347 المتوجه من منوف إلى طنطا صباح اليوم تكدس آلاف الركاب داخل عرباته بين المقاعد وبطرقات العربات دون مراعاة لإجراءات الوقاية من كورونا.

ورصد بعض ركاب القطار التكدس داخل العربات، ومسجلين التكدس بكاميرات موبايلتهم، ذاكرين خلال التصوير تاريخ التصوير اليوم 7 إبريل، وأن هذا كان أول قطار يقوم اليوم من منوف إلى طنطا بعد انتهاء فترة الحظر.



وتداول بعض المواطنين الفيديوهات على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرين  من خطورة هذا التكدس على سلامة الموطنين وأن يسهل انتشار كورونا.

كانت وزارة النقل أعلنت الدفع ب 33 قطارا إضافيا علي خطوط الوجهين القبلي والبحري للحد من ازدحام بعض القطارات في اوقات الذروة، وذلك في ضوء خطة الدولة الشاملة للوقاية من فيروس كورونا.
وأضافت وزارة النقل  أن هيئة السكة الحديد قامت بناء على تكليف الوزير بتشغيل ٥ قطارات إضافية منذ 2 إبريل الجارى شملت ٣ قطارات درجة ثالثة عادية بين الاسكندرية وكفر الدوار وتشغيل ٢ قطار مكيف إضافي خلال الفترة الصباحية بين القاهرة واسوان وبالعكس لتخفيف الازدحام بالقطارات خلال اوقات الذروة علي الوجهين القبلي والبحري.
   
 وأضافت وزارة النقل أن هيئة السكة السكة الحديد سبق وقامت  بتشغيل ٢٨ قطار إضافي علي التشغيل المؤقت للقطارات لمواجهة الإزدحام في بعض القطارات بأوقات الذروة يوم الاثنين 30 مارس الماضي ليصل اجمالي القطارات الاضافية بعد الدفع ب5 قطارات اضافية اليوم الى 33 قطاراضافي تعمل بجانب جداول التشغيل المؤقتة المعمول بها منذ تطبيق حظر التجوال.




 


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