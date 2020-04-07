اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:51 م
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فيتنام تتبرع بـ550 ألف كمامة لدول أوروبية لمساعدتها فى مكافحة كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:02 م
فيتنام تتبرع بـ550 ألف كمامة لدول أوروبية لمساعدتها فى مكافحة كورونا كمامات - صورة أرشيفية
رويترز

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قدمت فيتنام 550 ألف كمامة كتبرع لخمس دول أوروبية اليوم الثلاثاء، لدعمها في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد التي حصدت أرواح أكثر من 75 ألف شخص حول العالم.

وقالت وزارة الخارجية الفيتنامية في بيان إن الكمامات المصنوعة من نسيج مضاد للميكروبات جرى تسليمها إلى سفراء كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وقالت فيتنام، التي سجلت 245 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد دون وفيات، إنها تبرعت أيضا بكمامات وغيرها من المعدات الطبية لدول أخرى منها الصين وكمبوديا ولاوس.

وطلبت حكومة فيتنام من منتجي الكمامات لديها زيادة إنتاجهم ليصل إلى خمسة ملايين كمامة يوميا.

 


فيتنام

كمامات

دول أوروبية

كورونا

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