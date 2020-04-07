فض أسواق بكفر الشيخ لمواجهة كورونا وتعقيم مستشفى وسوق للجملة

كفر الشيخ محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظ كفر الشيخ فض أسواق أسبوعية، وتطهير وتعقيم مستشفيات، وسوق الجملة، وإزالة تعديات، بناءا على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ. أشرفَت رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على فض الموقع الرئيسى للسوق الأسبوعى بقرية أبوغنيمة، ومنع الباعة الجائلين من تجهيز السوق، بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات الاختصاص، فضلاً عن تطهير ورش وتعقيم مكان السوق، وذلك لحماية المواطنين من أى تداعيات مُحتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره. كما تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، تطهير ورش سوق الجملة غرب مدينة كفر الشيخ، وارتداء العاملين به الكمامات.

كما أشرفَ المهندس أحمد الشناوى، رئيس مركز ومدينة الرياض، على أعمال النظافة العامة ورفع القمامة أولا بأول ورفع كفاءة الطرق والاهتمام بنظافتها، حيث تم متابعة مسح وتمهيد شوارع قرية الرصيف، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. و تابع المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بالتنسيق مع إدارة تموين بلطيم، أعمال الحملة المكبرة للتفتيش وإحكام السيطرة على الأسواق والمحلات والمخابز والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، ومتابعة البيع بالسعر الرسمى للسلع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. جاء ذلك فى إطار ضبط الأسواق وضبط الأسعار ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين من حيث الصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

كما تابع نصر عبدالهادى نصر، رئيس مدينة برج البرلس، استمرار أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخاصة والمساجد والمدارس والشوارع الرئيسية والفرعية، حيث تم تطهير وتعقيم مستشفى برج البرلس المركزى، وسكن الأطباء والمنشآت الخدمية ومجلس المدينة وماكينة الصرف، وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وذلك بالتزامن مع خطوات الدولة باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشرفَ اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، على استمرار التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، ووقف استنزاف الأراضى الزراعية بالدولة والتعدى الجَأرّ على الرُقعة الزراعية بمركز دسوق. و تم التصدى وإزالة حالة تعدى على أرض زراعية بعزبة البوصة التابعة لقرية محلة أبوعلى، عبارة عن سمل وأعمدة خرسانية، كما تم إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بقرية محلة دياى على مساحة 150 متر تقريباً عبارة عن سمل وقواعد خرسانية، بحضور نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ورئيس قرية محلة أبو على، ورئيس قرية محلة دياى، ومدير الجمعية الزراعية، وقوة من الشرطة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين، ومازالت المتابعة مستمرة للتصدى لمخالفات البناء، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.