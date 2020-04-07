فرض الحجر الصحى على 13 منطقة فى أربيل بالعراق جراء كورونا

وأضاف أن عدد المواطنين الذين دخلوا مراكز العزل الصحي بلغ 3095 شخصا، ولايزال هناك 679 شخصا في مراكز العزل الصحي.

وفي سياق متصل، أعلنت صحة النجف تماثل 8 مصابين بفيروس "كورونا" للشفاء، ومغادرتهم المستشفى ، بعد التأكد من شفائهم بشكل تام.

من جانب أخر تصدت القوات الأمنية العراقية في محافظة "نينوي " اليوم الثلاثاء، لهجوم نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي ، استهدف ناحية "النمرود " جنوب شرق الموصل.