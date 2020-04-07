اليوم السابع
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فرض الحجر الصحى على 13 منطقة فى أربيل بالعراق جراء كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:06 م
فرض الحجر الصحى على 13 منطقة فى أربيل بالعراق جراء كورونا فريق طبى ومصابون بكورونا
بغداد(أ ش أ)

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أعلنت المديرية العامة للصحة بمحافظة أربيل، فى كردستان العراق، فرض الحجر الصحى على 13 منطقة بنطاق المحافظة، جراء تفشى فيروس كورونا المستجد، وقال المدير العام لصحة أربيل ، الدكتور دلوفان حسن - فى تصريحات أوردتها الوكالة العراقية الوطنية للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة ب"كورونا " في المحافظة بلغ 138 حالة، وأن هناك 22 حالة تم شفاؤها ، فيما لاتزال هناك 118 حالة إصابة تخضع للرعاية الطبية، في 4 مستشفيات بمدينة أربيل.

وأضاف أن عدد المواطنين الذين دخلوا مراكز العزل الصحي بلغ 3095 شخصا، ولايزال هناك 679 شخصا في مراكز العزل الصحي.
وفي سياق متصل، أعلنت صحة النجف تماثل 8 مصابين بفيروس "كورونا" للشفاء، ومغادرتهم المستشفى ، بعد التأكد من شفائهم بشكل تام.

من جانب أخر تصدت القوات الأمنية العراقية في محافظة "نينوي " اليوم الثلاثاء، لهجوم نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي ، استهدف ناحية "النمرود " جنوب شرق الموصل.

وصرح مصدر أمني في شرطة "نينوي " للوكالة الوطنية العراقية للأنباء ، بأن القوات الأمنية صدت هجوما لتنظيم "داعش " الإرهابي ، استهدف إحدى نقاط التفتيش ، وتمكنت من اعتقال عنصرين من "داعش" فيما فر ثالث إلى جهة مجهولة.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية طوقت المنطقة بالكامل للبحث عن الشخص الهارب الذي ينتمي إلى " داعش" .

وفى سياق متصل أعلنت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء إصابة 3 عناصر من الشرطة الاتحادية بانفجار عبوة جنوب كركوك.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني عراقي قوله: إن عبوة انفجرت منتصف الليلة الماضية في دورية للشرطة الاتحادية جنوب كركوك ما تسبب بإصابة ثلاثة منهم.
وفي سياق آخر، ذكرت الوكالة العراقية، أن عناصر داعش هاجمت قرية "علي سراي" بقضاء داقوق جنوب كركوك بالقذائف.

 

 


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