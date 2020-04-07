فرحة جنونية لآخر مصاب بكورونا فى محافظة واسط بالعراق بعد شفائه.. فيديو

كتب محمد جمال

نشرت قناة "الحدث" فرحة مواطن عراقي بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد، وكتبت على الفيديو فرحة آخر مصاب بـ كورونا في واسط بـ العراق بعد شفائه.

ويظهر في الفيديو المواطن العراقي وهو يرقص فرحا ويغني ويدعو الجيمع للبقاء بالبيت لأنه مرض خطير. شاهد | فرحة آخر مصاب بـ #كورونا في #واسط بـ #العراق بعد شفائه pic.twitter.com/lSK6v5LhJn — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) April 7, 2020 وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل 70 إصابة جديدة بالفيروس، مشيرة إلى أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجّلت 70 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق".

وأضافت أن "الوفيات بلغت ثلاث حالات ( حالتين في البصرة و حالة واحدة في بغداد/ الرصافة)" موضحة أنه " تم تسجيل 65حالة شفاء، مؤكدة أن "مجموع الإصابات بلغت 1031، فيما بلغت مجموع الوفيات 64، ومجموع حالات الشفاء 344".