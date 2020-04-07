عندك موهبة المذيع والمحاور؟.. ابعتلنا فيديو وليك مفاجأة

إذا كانت لديك موهبة التقديم أو الحوار، يدعوك "اليوم السابع" لإرسال فيديو مدته دقيقة واحدة تعبر فيه عن موهبتك عبر واتس آب 01029388686.

ويفتح اليوم السابع الباب للجميع للتعبير عن مواهبهم فى التقديم بكافة أشكال البرامج سواء الإخبارية أو الحوارية أو الترفيهية، والتى يمكن نشرها عبر جميع المنصات الإعلامية الرقمية الخاصة بالمؤسسة بداية من الموقع الإلكتروني وصولا لصفحات الموقع المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك، إنستجرام، يوتيوب، تيك توك" وغيرها من منصات التواصل الاجتماعى التى تتواجد عليها اليوم السابع بقوة.