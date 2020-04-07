اليوم السابع
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عمان تستخدم طائرات الدرون لنقل الطرود البريدية فى زمن كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:30 ص
عمان تستخدم طائرات الدرون لنقل الطرود البريدية فى زمن كورونا درون
كتبت ـ إسراء أحمد فؤاد

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استخدمت عمان طائرات دورن لنقل طرود البريد فى ظل أزمة كورونا، ووفقا لصحيفة الشبيبة أجرى فريق التقنية اللوجيستية بمركز السلطنة  للوجيستيات تجارب مثيرة في خدمة توصيل الطرود، وخدمة جرد المخزونات باستخدام الطائرات المسيّرة (الدرون).

وتأتي هذه التجربة تأكيداً على أهمية استخدام التقنية الحديثة في العمليات البريدية اللوجيستية وتبني أحدث البرامج والأنظمة في عمليات تبادل البيانات لتعزيز كفاءة العمليات اللوجيستية، وخفض التكاليف، وزيادة الإنتاجية.

ووفقا للصيحفة، برهنت تجربة توصيل الطرود والبضائع التي أجريت في كل من، ولايتي نزوى ومسقط على استطاعة هذه التقنية لتقديم خدمة الطرود في السلطنة على المدى القريب. حيث نقلت الطائرة المسيّرة في نزوى طردًا وزنه 1.5 كجم تقريبًا قاطعةً مسافة 3 كيلومترات في 4 دقائق، كما نجحت تجربة الطائرة المسيّرة في مسقط من نقل طرد يبلغ وزنه 5 كيلو جرام لمسافة ثلاثة كيلومترات في أقل من أربع دقائق ونصف. وهي مؤشرات قياسية تتوافق مع أفضل الأرقام العالمية التي حققت في هذه المجال.

كما شهدت تجارب جرد المخزونات من خلال الطائرات المسيّرة والتي أجريت بالشراكة مع شركة الصفاء للوجيستيات وبحضور ممثلين عن 8 شركات لوجيستية عُمانية هي الأخرى نجاحًا ملموسًا مشكلةً أول عملية جرد مخزون آلي في السلطنة عبر استخدام طائرات مسيّرة داخليّة ومتخصّصة لتتبّع منصات البضائع بشكل فوري.

وتحتوي هذه الطائرات على ماسح ضوئي طويل المدى وكاميرا عالية الدقة وبرنامج داخلي يمدها بالقدرة على العمل الذاتي. وقد أظهرت هذه الطائرات معدلات عالية في سرعة التنفيذ إذ استغرقت 2.6 ثانية فقط لمسح كل منصة وإرسال تقرير لاسلكي إلى المحطة الرئيسية. يضاف إلى ذلك فقد أجرت الطائرة المسيّرة عمليات المسح بدقة تفوق الـ 99.7%، وهي قادرة على العمل لمدة تصل إلى 30 دقيقة قبل تغيير البطارية.


كورونا

فيروس كورونا

تفشي كورونا

سلطنة عمان

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