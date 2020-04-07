طلاب جامعة حلوان يعزفون سيمفونية جماعية أون لاين تحت شعار "خليك فى البيت"

كتب محمد صبحى

قدم طلاب كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور كرم ملاك عميد الكلية سيمفونية جماعية لموسيقي إبداعية من منازلهم دعماً لحملة الدولة للمواطنين للحفاظ على صحتهم والبقاء في منازلهم تحت شعار #خليك في البيت، وذلك خلال فترة تعليق الدراسة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأدى طلاب كلية التربية الموسيقية المقطوعة الموسيقية من المنزل أون لاين وهي من تأليف وقيادة يوسف مؤنس بالفرقة الثانية، وتم عرضها على صفحة الكلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي حظي بإعجاب وتفاعل كبير من الشباب والجمهور المصري في رسالة يؤكدون فيها على أنه لاحدود ولاقيود للإبداع مقدمين بعزفهم دعوة فنية للمواطنين للحفاظ على صحتهم والبقاء فى منازلهم.



وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان فى بيان صادر عن الجامعة ، على أهمية الموسيقى كلغة عالمية ونتاج لثقافات مختلفة سعى البشر لتطويرها على مر العصور تنعكس على ثقافات الشعوب، مشيداً بأداء طلاب كلية التربية الموسيقية، مشيرًا إلي أن المصري متذوق للفن والموسيقى بصورة مميزة وهو فنان بالفطرة يقدر كل ما هو جميل ويعشق كل ما يسمو بالروح والوجدان.



وأشار الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية الي أن شباب الكلية يقدمون رسالة فنية إيجابية بمقطوعات موسيقية ملهمة بايقاعات مميزة لزيادة الوعي بين الشباب وجميع المواطنين المصريين خلال هذه المرحلة الراهنة، منوها الي أن طلاب الكلية قدمو موسيقي جديدة ومختلفة ولم تكن هي الأولى وإنما أبدع الطلاب أيضا في تقديم أغنية أخرى للتوعية بضرورة البقاء في المنزل تتميز بكونها شبابية ساخرة بعنوان "أقعد في البيت" .



وكانت كلية الطب بجامعة حلوان ، أعدت فيديو يكشف تفاصيل تدريب طلاب الكلية بالفرق المختلفة على التعامل مع علاج فيروس كورونا ، وذلك فى إطار خطة الجامعة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لإعداد كوادر بشرية تكون جاهزة وعلى استعدادا للدخول الى صفوف الأطباء لمواجهة فيروس كورونا المستجد .





ويقول الطالب محمود عبد المنعم بالفرقة الثالثة كلية الطب جامعة حلوان ، معركتنا ضد المرض مستمرة بتكاتف كل المجتمع وبالتزامن كل فرد بكافة الإجراءات قادرين ننتصر .



فيما قالت الطالبة نورهان أشرف الطالبة بالفرقة الثالثة كلية الطب جامعة حلوان ، أن فى الحقيقة نسبة 4% تحتاج إلى رعاية مركزة ولكن تدربنا على الحالات التى تحتاج إلى رعاية مركزة ورعاية مشددة لأمراض الجهاز التنفسي .

