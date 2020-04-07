ضبط 13 ألف جوانتى مجهولة المصدر و14 مخبز يتلاعبوا بوزن الرغيف بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن ضبط 13 ألف جوانتى مجهولة المصدر بأحد المراكز التجارية (المولات)، وتم ضبط 14 مخبز مخالف لقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالمنصورة .

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.

ومن جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه تم المرور على عدد من المحلات العامة والمخابز بالمنصورة وتحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم مطابقة المواصفات وانتاج خبز ناقص الوزن .

يذكر بأن أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن قيام مديرية القوى العاملة بالدقهلية بالبدء فى صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة من السابق تسجيلهم وعددهم 2645 عامل على مستوى المحافظة بقيمة 500 جنيه للعامل المسجل بإدارة العمالة غير المنتظمة .

وأضاف محافظ الدقهلية إن موعد انتهاء تسجيل العمالة الجديدة الغير منتظمة بعد غد الخميس وبعد الانتهاء من مراجعة البيانات والتأكد من صحتها سيتم إرسال رسالة نصية بقبول البيانات وسيتم صرف مبلغ 500 جنيه يوم الأحد المقبل ولمدة 3 شهور عن طريق فيزا كارد يتم السحب بها من مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير الدعم اللازم للمواطنين فى مختلف مراكز ومدن المحافظة وتلبية احتياجاتهم المادية والاجتماعية خاصة خلال الأحداث الطارئة.