اليوم السابع
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ضبط كمامات وكحول مجهول المصدر بثلاث صيدليات بشبرا الخيمة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:05 م
ضبط كمامات وكحول مجهول المصدر بثلاث صيدليات بشبرا الخيمة اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه

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ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالقليوبية، كمية من الكمامات مجهولة المصدر والكحول الأيثلى بثلاث صيدليات بشبرا الخيمة تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، اخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بقيام ضباط مباحث التموين بحملة تموينية على الصيدليات بشبرا الخيمة وتم ضبط  كمية 95 كمامة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، و8 زجاجات كحول أيثلى بسعر 25 جنية غير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية وحرر محضر بالواقعة رقم 8190 جنح قسم ثان شبرا الخيمة ، كما تم ضبط 12 كمامة مغشوشة بصيدلية وحرر محضر رقم 8188 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، كما تم ضبط 14زجاجة كحل أثيلى وحرر محضر بالواقعة رقم 8189 جنح قسم ثان شبرا الخيمة وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

كما ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، كمية من الكمامات والقفازات مجهولة المصدر، بمحل للمستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بضبط محل للمستلزمات الطبية كائن بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتم ضبط 217 قفاز"جوانتي" بدون فواتير 13 كمامة مجهولة المصدر، و62 عبوة كحول أثيلى بدون بيانات وأمبولات بروميوريكس منتهية الصلاحية تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر رقم 7445 جنح مركز شرطة شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق .

كما ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية، لأحتكاره أكثر من 28 طن سلع غذائية، فضلا عن 697944 عبوة شاى وصلصة لاحتكاره لها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق .

وكان تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الخصوص لقيامه بحجب 28,125 طن سلع غذائية "فول صحيح معبأ داخل عبوات أوزان وأحجام مختلفة" وكذا 697944عبوة "شاى، جبن أبيض، عصائر، صلصة، منظفات صناعية" وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، من القبض على مدير مسئول محطة تموين سيارات بالقناطر الخيرية لتجميعه كمية من السولار دون التعاقد مع الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لتجميعه 44000 لتر "سولار بنزين 92" دون التعاقد مع الجهات المختصة قدرت بقيمة مالية 311500 جنيهاً تقريبا.


اخبار مصر

القليوبية

تموين

كحل أثيلى

كمامات

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