اليوم السابع
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ضبط كمامات وكحل مجهول المصدر بصيدليات ببنها وقليوب

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:59 م
ضبط كمامات وكحل مجهول المصدر بصيدليات ببنها وقليوب كحول - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية ، بالتنسيق مع التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالقليوبية ، كمية من الكمامات مجهولة المصدر والكحل الأيثلى ، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية،اخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية ، بقيام ضباط مباحث التموين بحملة تموينية على محال وصيدليات بيع المستلزمات الطبية ، وتم ضبط 25 زجاجة كحول أثيلى و110 كمامة مجهولة المصدر بصيدلية ببنها ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 220 قسم ثان بنها ، وضبط 150عبوة كحل أثيلى غير مدون عليها تاريخ الانتاج والصلاحية و45 كمامة بصيدلية بقليوب ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2800 جنح قسم قليوب.

كما تم ضبط كمية من الكحول الاثيلى بصيدلية بشبرا الخيمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8095 جنح قسم ثان شبرا الخيمة،وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

كما ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية ، كمية من الكمامات والقفازات مجهولة المصدر ، بمحل للمستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية ، بضبط محل للمستلزمات الطبية كائن بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية ، وتم ضبط 217 قفاز"جوانتي" بدون فواتير 13 كمامة مجهولة المصدر ، و62 عبوة كحول أثيلى بدون بيانات وأمبولات بروميوريكس منتهية الصلاحية تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر رقم 7445 جنح مركز شرطة شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق .

كما ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية ، لأحتكاره أكثر من 28 طن سلع غذائية، فضلا عن 697944 عبوة شاى وصلصة لاحتكاره لها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية ، بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الخصوص لقيامه بحجب 28,125 طن سلع غذائية "فول صحيح معبأ داخل عبوات أوزان وأحجام مختلفة" وكذا 697944عبوة "شاى، جبن أبيض، عصائر، صلصة، منظفات صناعية" وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، من القبض على مدير مسئول محطة تموين سيارات بالقناطر الخيرية لتجميعه كمية من السولار دون التعاقد مع الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لتجميعه 44000 لتر "سولار بنزين 92" دون التعاقد مع الجهات المختصة قدرت بقيمة مالية 311500 جنيهاً تقريباً

 

 

 


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