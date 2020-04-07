ضبط كلور ومطهرات مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين بالوادى الجديد

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن ضبط كلور ومطهرات ومنظفات مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين في حملة مكبرة مشتركة مع مباحث التموين بمراكز المحافظة وأكد مدير عام مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، المهندس صلاح السيد، تنفيذ حملة مكبرة لضبط الأسواق ومراقبة جودة السلع بإشراف وكيل المديرية المهندس معاذ عبد الرحيم ، ومدير الرقابة التموينية جمال تمام، أسفرت عن ضبط كميات متنوعة من المطهرات والمنظفات مجهولة المصدر وغيرمعلوم جهة التصنيع لها ما يضر صحة المواطنين.

أوضح السيد، أن الحملة ضبطت 26 زجاجة كلور، و16 كجم مسحوق غسيل ملابس، و 2 برميل " ديتول و كلور" بواقع 300 كجم، 65 زجاجة مطهر " ديتول" و130 عبوة فارغة مجهزة للتعبئة.

وأكد السيد، تحريز هذه المضبوطات وتحريرمحضررسمي بقسم الشرطة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكانت إدارة تموين الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، حررت الشهر الماضى ، 18محضر عدم إعلان لبعض تجار الخضر والفاكهة و8 عدم حمل شهادات صحية وأخرى غش تجارى لعجز في الموازين، وذلك في حملة تموينية مكبرة بمدينة موط وأكد مصطفى عبدالخالق، رئيس قسم الرقابة بإدارة تموين الداخلة ، أن الحملة أسفرت عن ضبط حالات غش تجارى لعجز في الموازين لدى بعض تجار الخضر والفاكهة، وتحرير 24 محضر تضمنت عدم إعلان وحمل شهادات صحية لبعض أصحاب محلات الخضر والفاكهة بمدينة موط.

واضاف عبدالخالق، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة في حينه، مشيرا إلى حرص رجال تموين الداخلة على تشديد الرقابة والمتابعة اليومية لكافة الأسواق ومنافذ البيع والشراء للحد من ظاهرة غلاء الأسعار ومنع احتكار التجار وخاصة في أسواق الخضر والفاكهة وتجار التجزئة بالقري بالتزامن مع الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد، حرصًا على حقوق المواطنين ونفاذ القانون، مهيبًا بالمستهلكين سرعة الإبلاغ عن كافة أشكال المخالفات والغش التجارى في حالة وقوعه لمحاسبة مرتكبيه وفقاً لأحكام القانون واللوائح المنظمة.

ولفت ذلك، الي أن ذلك في إطار تنفيذ الحملات التموينية المفاجئة للوقوف على مدي التزام أصحاب الأنشطة التجارية والعامة والمخابز البلدية للقوانين والقرارات التموينية، حرصا على سلامة المواطنين والصالح العام، حيث جرى تحرير محاضر بذلك وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.