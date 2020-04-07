ضبط طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل أول وزارة التموين بمحافظة الأقصر، إنه تمت مواصلة الحملات التموينية بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، حيث تم المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وفرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية وشركة المطاحن وشركات المستلزمات الطبية والصيدليات، وبرفقته رجال مباحث التموين والمفتش الصيدلي، وإدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والطب البيطرى والإدارات التابعة للمديرية.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تحركت اليوم حملة مكبرة ومكثفة برئاسته، ونجحت فى ضبط 20 جوال دقيق بلدى مدعم من الدولة مخصص للمخابز البلدية بإجمالى طن دقيق قبل بيعه بالسوق السوداء، حيث تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 4490 جنح القسم 2020، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة، وشارك بالحملة كل من جبريل بكرى مدير التجارة الداخلية، ومحمد عثمان وشربف سعد المفتشين بالمديرية.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أنه خلال الحملات تم التأكد بأن الحالة التموينية منضبطة وجميع السلع متوفرة، كما يوجد مرور دائم ومستمر على جميع الأنشطة داخل المحافظة، وأسواق الخضار تعمل بكامل طاقتها مع توافر جميع أنواع الخضر والفاكهة، وتم التنبيه بكل حزم على ضرورة الإلتزام بالأسعار الإسترشادية والإعلان عنها، وجارى تحرير جنح أمن دولة طوارئ لكل المخالفين، كما تم المرور علي مطحن الإتحاد وأرمنت وإسنا وتم التأكد من صرف ثلاثة حصص للمخابز البلدية، مشدداً على أنه وصل مؤشر قياس الأداء على "بوابة شكاوي الحكومية الموحدة الإلكترونية" و"رئاسة مجلس الوزراء" علي مستوي المحافظة بمعدل إنجاز شكاوي بنسبة 100%، كما أعلنت المديرية عن توفر جميع السلع الغذائية وغير الغذائية وجميع السلع التموينية والمواد البترولية والبوتاجاز، وذلك بإرجاء محافظة الاقصر، وكذلك توفر الخضروات والفاكهة وبأسعار مناسبة، وأهابت بكافة المواطنين عدم التكالب على السلع أو العمل على تخزينها لأنها متوفرة بجميع فروع الشركة المصرية وسائر المحلات والسوبر ماركت والهايبرات، وكذلك توفر الخبز البلدى المدعم من خلال المخابز البلدية وكذا الدقيق من خلال مستودعات الدقيق، وأنه فى حالة وجود أى شكوى يتم التواصل مع المديرية عن طريق الهاتف رقم01008015959، وسيتم فحص الشكوى فورا واتخاذ الإجراءات اللازمة.