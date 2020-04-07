اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 07:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور..“لو تقدر تساعد ساعد".. شباب زفتى بالغربية يدشنون حملة لخدمة الطوارئ الليلية

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 06:00 ص
صور..“لو تقدر تساعد ساعد".. شباب زفتى بالغربية يدشنون حملة لخدمة الطوارئ الليلية شباب زفتى بالغربية
الغربية - محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فعل الخير لا يحتاج إلى أشياء صعبة وكبيرة، ولكن يحتاج إلى قلب رحيم يشعر بمعاناة المواطنين وقت المحنة، ليقدم لهم جميع وسائل المساعدة التي يستطيع تقديمها، في مشهد رائع ينال إعجاب الأهالي الذين تقدم لهم الخدمة ، ففي تلك الظروف والأوضاع  ومخاوف تفشي فيروس كورونا المستجد ، تجد مجموعة من الشباب المتطوعين لخدمة المواطنين دون مقابل عن طريق أرقام للتواصل أو من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي .

شباب زفتى بالغربية يدشنون حملة لخدمة الطوارئ الليلية (1)

أطلق شباب مركز ومدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، حملات عديدة سواء تطهير أو توفير مواد غذائية ولمساعدة الأهالى والمواطنين.

التقى "اليوم السابع " بشباب حملة" لو تقدر تساعد ساعد" والتي يشترك فيها العديد من شباب الأحزاب والحملات داخل المدينة، وقال منير ماهر منسق الحملة: أن مجموعة من الشباب مالكي السيارات الخاصة قرروا مساعدة المواطنين أمام مستشفى زفتي العام من خلال توصيل مرضى الغسيل الكلوى والحالات الطارئة وكذلك كل الحالات المغادرة للمستشفى طوال فترات الحظر.

شباب زفتى بالغربية يدشنون حملة لخدمة الطوارئ الليلية (2)

وأضاف منسق الحملة ، أنه يوجد تنسيق بين الحملة والقوات الأمنية بمركز وقسم شرطة زفتي لسهولة انتقال الشباب المشارك بسياراتهم الخاصة، موضحا أن الحملة غير مقتصره على توصيل المواطنين داخل المدينة فقط، ولكن نقوم بخدمة أهالى المدينة والقرى التابعة بوجه بحري وقبلي المركز ، وذلك منذ الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا .

فيما قال محمد عجاج أحد الأعضاء أن الشباب يقوم بتقديم خدمة تطوعية ليست من خلال نقل المرضى من أمام مستشفى زفتي العام فقط ، ولكن من خلال خدمة جميع أهالي المدينة وخصوصا كبار السن داخل المنازل، وذلك من خلال توصيل جميع متطلباتهم إلى المنزل عن طريق أرقام التواصل التي تم توزيعها أو عن صفحاتهم في طريق مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " .

شباب زفتى بالغربية يدشنون حملة لخدمة الطوارئ الليلية (3)

وأضاف أنه يوجد أكثر من 10 سيارات تقوم بتوصيل عدد كبير يصل إلى 100 حالة يوميا، وذلك من خلال التنسيق بين أطباء المستشفى وبين الشباب المشارك، لسهولة نقل للمرضى والتيسير عليهم.

وأشار إلى أن الحملة قامت بشن حملات أخرى شملت تطهير وتعقيم جميع المنشآت الحكومية، وكذلك المساجد والكنائس والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة وكذا توزيع منشورات التوعية، وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من الشباب، كما تم إنشاء شوادر بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بأقل من سعر السوق بنسبة 30% .

شباب زفتى بالغربية يدشنون حملة لخدمة الطوارئ الليلية (4)

فيما قال محمد الوكيل أحد الشباب المشارك في الحملة من ذوي الاحتياجات الخاصة، أنه حريص منذ اللحظة الأولى على المشاركة في هذا العمل الخدمي بالرغم من الظروف ولكن وقت الشدائد والمحن لابد من تكاتف الجميع، مضيفا أنه يمتلك توك توك يعمل به في مساعدة المرضى وتوصيل الطلبات للمنازل من خلال التنسيق مع الحملة، موجها رسالة للشباب بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية ووزارة الصحة للمرور من هذة المحنة بسلام.

شباب زفتى بالغربية يدشنون حملة لخدمة الطوارئ الليلية (5)
 

 

شباب زفتى بالغربية يدشنون حملة لخدمة الطوارئ الليلية (6)
 

 

شباب زفتى بالغربية يدشنون حملة لخدمة الطوارئ الليلية (7)
 

أخبار مصرية

أخبار مصر اليوم

أخبار عاجلة

حملات الخير

شباب زفتي

لو تقدر تساعد ساعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"إيدينا نساعد..فريق بحثى بجامعة طنطا ينجح فى تصنيع جهاز مصرى للتنفس الصناعى من مكونات محلية..عميد "هندسة طنطا": انتشار الوباء وقلة الأجهزة دفعتنا لتصنيع جهاز لخدمة أكثر من مريض بوقت واحد وجارى إجراء تجارب علمية

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:00 ص

محافظ الغربية: سنتصدى بحسم لمن يستغل أزمة كورونا فى البناء العشوائى

الأحد، 05 أبريل 2020 08:51 م

سلبية تحاليل 5 أشخاص من قرية ميت بدر وخروجهم من مستشفى صدر المحلة

الأحد، 05 أبريل 2020 07:31 م

صحة الغربية تجرى فحوصات للمخالطين للأسرة المصابة بكورونا بقرية ميت بدر

الأحد، 05 أبريل 2020 06:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المرور تحدد عدة خطوات لتفادى مخاطر الشبورة المائية على الطرق

المرور تحدد عدة خطوات لتفادى مخاطر الشبورة المائية على الطرق

أكبر بدر عملاق فى 2020 يزين سماء مصر اليوم

أكبر بدر عملاق فى 2020 يزين سماء مصر اليوم

انتهاء اليوم الثالث عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الثالث عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

موعد صرف المرتب وإزاى تصرفه صح فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

موعد صرف المرتب وإزاى تصرفه صح فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

تعرف على الدور القانونى لـ"دائرة توحيد المبادئ" بمجلس الدولة

تعرف على الدور القانونى لـ"دائرة توحيد المبادئ" بمجلس الدولة

احترس.. 10 حالات تفقدك الجنسية المصرية

احترس.. 10 حالات تفقدك الجنسية المصرية

طلاب أولى ثانوى يؤدون "اليوم" امتحان الأحياء ضمن الاختبارات التجريبية

طلاب أولى ثانوى يؤدون "اليوم" امتحان الأحياء ضمن الاختبارات التجريبية

الغلق والحبس والغرامة عقوبة تأسيس شركات تشغيل العمالة بدون ترخيص

الغلق والحبس والغرامة عقوبة تأسيس شركات تشغيل العمالة بدون ترخيص

توصية برلمانية بفحص الديون المُستحقة للحكومة بعد بلوغها 385.7 مليار جنيه

توصية برلمانية بفحص الديون المُستحقة للحكومة بعد بلوغها 385.7 مليار جنيه

"غرفة بكل محافظة للتكفين".. مطالب برلمانية بتنفيذ إجراءات دفن وفيات كورونا

"غرفة بكل محافظة للتكفين".. مطالب برلمانية بتنفيذ إجراءات دفن وفيات كورونا

وزير الكهرباء: تطبيق برنامج "القراءة الموحد" للقضاء على مشاكل الفواتير

وزير الكهرباء: تطبيق برنامج "القراءة الموحد" للقضاء على مشاكل الفواتير

بسبب الظروف الاستثنائية.. إقامة صلاة الغائب على روح رجل الأعمال منصور الجمال عقب صلاة الظهر

بسبب الظروف الاستثنائية.. إقامة صلاة الغائب على روح رجل الأعمال منصور الجمال عقب صلاة الظهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة