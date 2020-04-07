صور.. محافظ المنوفية يوزع سلعا غذائية على أسر العزل المنزلى

المنوفية - محمود شاكر

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، المركز الإقليمى لتعليم الكبار (اليونيسكو) بمدينة سرس الليان، وذلك للوقوف على مدى جاهزيته وإمكانية استغلاله ضمن خطة الطوارئ التى أعدتها المحافظة، وفى إطار الخطة الشاملة للدولة لدعم المنظومة الصحية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.

حيث تفقد المحافظ المطعم والمطبخ للوقوف على مدى جاهزيته واستمع لشرح من مدير المركز والذى أكد على أن المبنى يحتوى على 120 غرفة تسع لـ 200 فرد جاهزة لاستقبال أى حالات طارئة، هذا وقد شدد المحافظ على ضرورة اتباع الأساليب الصحية فى عمليات التطهير والتعقيم واتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية.

وفى سياق متصل تفقد محافظ المنوفية، عدد من منازل أسر العزل المنزلى بمدينة سرس الليان، للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة حفاظاً على سلامتهم، وعمليات التطهير التى تتم بشكل دورى، مؤكداً على متابعة تلك الأسر بصفة دورية للوقوف على مدى صحتهم وتلبية احتياجاتهم.

كما قام بتوزيع سلع غذائية على هذه الأسر مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية لهم، ومشدداً على ضرورة توحيد كافة الجهود وتكثيف الأعمال لمجابهة انتشار فيروس كورونا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

المركز الإقليمى لتعليم الكبار

المركز الإقليمى لتعليم الكبار

المركز الإقليمى لتعليم الكبار

المركز الإقليمى لتعليم الكبار

المركز الإقليمى لتعليم الكبار

المركز الإقليمى لتعليم الكبار

جولة محافظ المنوفية بقرية سرس الليان

تعقيم قرية سرس الليان

جولة محافظ المنوفية بقرية سرس الليان

جولة محافظ المنوفية بقرية سرس الليان

جولة محافظ المنوفية بقرية سرس الليان