اليوم السابع
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صور.. محافظ المنوفية ورئيس جامعة السادات يوقعان برتوكول تعاون لمواجهة "كورونا"

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:18 م
صور.. محافظ المنوفية ورئيس جامعة السادات يوقعان برتوكول تعاون لمواجهة "كورونا" محافظ المنوفية يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة السادات ضمن خطة الطوارئ لمواجهة أزمة كورونا
المنوفية - محمود شاكر

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وقع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بروتوكول تعاون مع الدكتور أحمد محمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات ، وذلك ضمن خطة الطوارئ لمواجهة أزمة كورونا، وفى إطار التعاون الدائم والوثيق بين المحافظة والجامعة فى شتى المجالات بما يسهم فى خدمة المصالح العامة للدولة، بحضور نواب رئيس الجامعة والدكتور سامى المشد عضو مجلس النواب وذلك بمقر جامعة مدينة السادات.

وتفقد محافظ المنوفية ورئيس الجامعة مدينة الطالبات (الفردوس) وهى إحدى منشآت المدن الجامعية بجامعة مدينة السادات، وتحتوى على عدد 150غرفة للوقوف على مدى جاهزيتها ورفع كفاءتها ، كما تفقد المطبخ والمطعم وشدد على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ومتابعة عمليات التطهير لاحتمالية إستقبال الحالات البسيطة فى المراحل الأولى للإصابة بفيروس كورونا ، موجهاً بتوفير كافة المتطلبات الضرورية لذلك.

ومن جانبه أكد رئيس الجامعة على أن المدن الجامعية بمدينة السادات تحتوى على ما يزيد من 1063 غرفة جاهزة لاستقبال أى حالات طارئة وسيتم إتخاذ كافة التدابير الوقائية وتوفير كافة أدوات الوقاية والتعقيم للكشف على جميع العاملين بالمدن الجامعية والتى تضمن سلامتهم ، مضيفاً أن التعاون مع المحافظة يحقق مصلحة عامة مؤكدة تتمثل فى الإستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة على وجه يتفق مع سياسة الدولة لترشيد الموارد المالية .

وفى سياق متصل أشار محافظ المنوفية ، إلى التعاون الوثيق والتنسيق الكامل مع رئيس جامعة المنوفية فى توحيد الجهود وتكثيف كل سبل التعاون لمجابهة إنتشار فيروس كورونا وذلك من خلال تجهيز المدن الجامعية ورفع كفاءتها بنطاق المحافظة لإستغلالها فى دعم المنظومة الصحية بالمحافظة ، يأتى هذا فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد .

 

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محافظ المنوفية يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة السادات لمواجهة أزمة كورونا 

 

WhatsApp Image 2020-04-07 at 12.14.27 PM
محافظ المنوفية يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة السادات لمواجهة أزمة كورونا 

 

 

WhatsApp Image 2020-04-07 at 12.44.27 PM (1)
محافظ المنوفية ورئيس جامعة السادات يتفقدا مطعم المدن الجامعية

 

WhatsApp Image 2020-04-07 at 12.44.27 PM
محافظ المنوفية ورئيس جامعة السادات يتفقدا مطعم المدن الجامعية

 

WhatsApp Image 2020-04-07 at 12.44.28 PM
محافظ المنوفية ورئيس جامعة السادات يتفقدان المدن الجامعية

 

WhatsApp Image 2020-04-07 at 12.44.29 PM
محافظ المنوفية ورئيس جامعة السادات يتفقدان المدن الجامعية

 


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