صور.. محافظ المنوفية: إزالة فورية لعدد من المقابر الجماعية المخالفة بالسادات وتلا

المنوفية - محمود شاكر

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية،تنفيذ إزالات فورية لعدد 20 مقبرة حديثة تم الشروع فى بنائها على أراضى أملاك الدولة بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة،بعزبة سلومة،وكذا إزالة مساحة 150متر مبانى مخالفة بأبو نشابة بقرية الخطاطبة البلد بمركز ومدينة السادات ، هذا فضلا عن إزالة عدد 70 مقبرة بتل البندارية الأثرى بقرية زاوية بمم بمركز ومدينة تلا،وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومسئولى حماية الأراضى بمديرية الزراعة .

يأتى هذا فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واستردادها ومنعاً لاستغلال الظروف الراهنة فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف محافظ المنوفية،أنه سيتم إتخاذ إجراءات حاسمة حيال المخالفين ، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن بضرورة التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لإزالة حالات التعدى على الأراضى الزراعية والمتابعة الدورية لتنفيذ قرارات الإزالة مع إستمرار أعمال الإزالة فى المهد لأى تعديات أو مخالفات بنائية جديدة لردع المخالفين فى شروط البناء والمتعدين على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة .

يذكر أنه فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون ، بإستمرار متابعة القادمين من الخارج والحالات المخالطة للحالات الإيجابية ومتابعتهم للتأكد من الإلتزام بالمنازل دون الإختلاط بالأخرين لمنع إنتشار نقل العدوى وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

صرح الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بأن إجمالى عدد القادمين من الخارج بلغ 6384 وافد منذ 30/1/2020 وحتى الآن وقد تم الإنتهاء من المتابعة اليومية لعدد 3468 لمدة 28 يوم ، مشيراً بأنه جارى متابعة 2916 حالة بنطاق المحافظة.

إزالة المقابر بتلا



إزالة المقابر بتلا



إزالة المقابر بتلا



إزالة المقابر بتلا



إزالة المقابر بتلا



إزالة المقابر بتلا



إزالة المقابر بتلا



إزالة المقابر بتلا



إزالة المقابر بتلا