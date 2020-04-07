اليوم السابع
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صور.. كيف فضت الأجهزة التنفيذية بالزقازيق 60 سوقا لمواجهة كورونا والزحام؟

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:00 م
صور.. كيف فضت الأجهزة التنفيذية بالزقازيق 60 سوقا لمواجهة كورونا والزحام؟ سوق الجملة
الشرقية -فتحية الديب

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شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الزقازيق،بمحافظة الشرقية، العديد من الحملات برئاسة المحاسب نبيل فاروق، رئيس مجلس المدينة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، وقسم الإشغالات، من فض 60 سوقا خلال الأيام الماضية، لمواجهة فيروس كورونا وحرصا علي صحة المواطنين، كما تم اليوم تعيقيم سوق الجملة بمدينة الزقازيق.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن عن  تدعيم الأكمنة الأمنية الثابتة والمتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة والأخرى الفاصلة بين محافظه الشرقية والمحافظات الأخرى بفرق طبية وقائية يتكون كل فريق من مراقب صحي ومتطوعين مدربين من جمعية الهلال الأحمر مزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبي علي الوافدين للمحافظة.

يذكر أن  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات .

وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ، واستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

 

فض الاسواق فى الزقازيق (1)
فض الاسواق فى الزقازيق (1)

 

فض الاسواق فى الزقازيق (2)
فض الاسواق فى الزقازيق (2)

 

فض الاسواق فى الزقازيق (3)
فض الاسواق فى الزقازيق (3)

 

فض الاسواق فى الزقازيق (4)
فض الاسواق فى الزقازيق (4)

 

فض الاسواق فى الزقازيق (5)
فض الاسواق فى الزقازيق (5)

 


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