صور.. صحة الأقصر تبدأ أعمال رش وتعقيم المستشفى الدولى

الأقصر – أحمد مرعى

إنطلق رجال وزارة الصحة بمستشفى الأقصر الدولى بوسط محافظة الأقصر، فى أعمال التعقيم والتطهير الشامل كإجراءات وقائية وإحترازية، لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لمواصلة حملات التنظيف والتطهير بكافة المواقع والمنشآت الحيوية بالبلاد، لحماية أرواح المواطنين المترددين عليها من العدوى، وتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتوفير أقصى درجات الحماية للفريق الطبي لكونه خط الدفاع الأول في المواجهة للفيروس.

وكان قاد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، مطلع الأسبوع الجارى، جولة تفقدية شملت المرور على مستشفي الأقصر العام ومستشفي أرمنت التخصصي، وذلك للإطمئنان علي سير الأعمال في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك برفقة كل من كلٌ من الدكتور بكري عبد الستار منسق مستشفيات المحافظة، والدكتور كيرلس طلعت نائب مدير المكتب الفني، والدكتور هدرا عادل مدير إدارة الطوارئ.

وأكد وكيل وزارة الصحة علي تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتوفير أقصى درجات الحماية للفريق الطبي لكونه خط الدفاع الأول في المواجهة، كما إطمأن علي توافر المستلزمات الطبية وأدوات الوقاية الشخصية، وكذلك أعمال التعقيم المستمرة، ونقل الدكتور السيد عبد الجواد خلال جولاته، رسالة شكر وتقدير مقدمة من وزيرة الصحة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لكل أفراد الفريق الطبى علي ما يبذلونه من جهد تجاه المرضي.

كما أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أنه مراعاة بالمواطنين بشأن تشغيل المنشأت الطبية الخاصة وتأكيداً علي ضرورة تنفيذ هذا القرار وإتخاذ اللازم، تم التأكيد على السماح بتشغيل كافة المنشآت الطبية الخاصة طوال الأسبوع مع الإلتزام بحظر التجوال من 7 مساءاً وحتى 6 صباحاً، كما تم التأكيد على أنه يسمح بتشغيل كافة المنشآت الطبية الخاصة طوال الأسبوع مع الإلتزام بمواعيد حظر التجوال طوال أيام الاسبوع من الساعة السابعة مساءا وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، ويستثني من مواعيد الحظر التجوال المستشفيات الخاصة بجميع تخصصاتها ومراكز الغسيل الكلوي والحضانات والمراكز المتخصصة في حالات الولادة الطارئة، ويراعي التزام جميع المنشأت الطبية الخاصة بتطبيق معايير مكافحة العدوي والوسائل الوقائية ومنع التجمعات.



صحة الأقصر تنطلق فى أعمال رش وتعقيم مستشفى الأقصر الدولى



تعقيم مستشفى الأقصر الدولى لمكافحة كورونا



تكثيف حملات التعقيم بمستشفيات الاقصر



جانب من التعقيم لغرف وأقسام مستشفى الأقصر الدولى



جانب من تعقيم أقسام مستشفى الأقصر الدولى