اليوم السابع
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صور.. رفع كفاءة شبكات الصرف الصحى بأحياء المنتزه والعامرية بالإسكندرية

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:14 م
صور.. رفع كفاءة شبكات الصرف الصحى بأحياء المنتزه والعامرية بالإسكندرية تطهير الشنايش
الإسكندرية جاكلين منير

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كثفت أحياء الاسكندرية أعمال رفع كفاءة شبكات الصرف الصحى بها ، حيث قامت الاحياء بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بالاسكندرية بتطهير الطابق و الشنايش بنطاق كلا من حى العامرية و المنتزه

وقد تابع الدكتور ياسر الجندي رئيس حى المنتزة ثان، أعمال تطهير مطابق الصرف الصحي بسوق السمك بأبي قير، وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن الاهتمام برفع كفاءة مرفق الصرف الصحي بنطاق الثغر.

وشدد الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه على متابعة رجال الصرف الصحي بالمنتزه ثان ،  أعمال تطهير مطابق الصرف الصحي بسوق السمك بأبي قير، وذلك للسيطرة ولتفادى حدوث طفوحات صرف صحي بهذا النطاق، وذلك بحضور ممثلي الإدارات المعنية بالحي، ولازالت المتابعة جارية والأعمال مستمرة.

يأتى ذلك فيما قامت مدير إدارة المتابعة الميدانية بالحي بالتنسيق مع مدير الترميمات بشركة الصرف الصحي، بتركيب مطبق صرف صحي خلف مدرسة عقبة بن نافع بمنطقة مساكن ضباط طوسون، وتطهير وتركيب شنيشة أمطار بمدخل الاسكان الصناعي بمنطقة طوسون.

وفى حى العامرية ثان، قامت إدارة الصرف الصحى بتصريف وتسليك مطابق الصرف الصحى بنطاق الحي ، تنفيذا لتعليمات محمد عبدالله بمنع وجود لمياه الصرف الصرف الصحى، حيث  قامت إدارة الصرف الصحى بتسليك وتطهير مطابق الصرف الصحى في شارع السفن وتفرعات جاء ذلك لمنع وجود تجمعات مائية ، كما تم تسليك وتطهير مطابق الصرف الصحى بمنطقة السفن  ونجع ادم.

 

اعمال التطهير
اعمال التطهير

 

التطهير
التطهير

 

الصرف الصحى
الصرف الصحى

 

الصرف الصى
الصرف الصى

 


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