اليوم السابع
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صور.. رئيس مدينة أبو قرقاص بالمنيا: إحالة 13 محضر مخالفة بناء للنيابة العسكرية

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:47 م
صور.. رئيس مدينة أبو قرقاص بالمنيا: إحالة 13 محضر مخالفة بناء للنيابة العسكرية جانب من الإزالة
المنيا - حسن عبد الغفار

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أحال  العقيد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينه أبو قرقاص  13 مخالفة بناء على الأرض الزراعية للنيابة العسكرية، جاء ذلك خلال تفقد حملة ازاله مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وقد أسفرت الحملة عن تحرير  29  حالة مخالفة بناء على أراض زراعية و 13  محضر مخالفة بناء بدون ترخيص للنيابة العسكرية بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بإحالة مخالفات البناء للنيابة العسكرية .

كما نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة للنظافة وصيانة لأعمدة الانارة، وفي مركز بني مزار تم تنفيذ حملة تطهير بالمدينة، وصيانة ورفع كفاءة الطرق بقرية الناصرية.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية تبذل جهداً في ضبط ووقف حالات البناء المخالفة و العشوائية والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لكل من تسول له نفسه ذلك.

ومن ناحية أخرى تواصل الوحدات المحلية لمراكز المنيا تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بحملة نظافة وتعقيم وتطهير محطة السكة الحديد، والتأمينات، والسنترال، ومجمع المصالح، وماكينات الصرف، وتم ورفع جميع نقاط القمامة من شوارع وأحياء المدينة.

وفى سياق متصل نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة العدوة حملة ازالة برئاسة    محمد السيد على رئيس مركز العدوة برئاسة حملة الإزالات يرافقه مأمور شرطة العدوة والتى أسفرت عن أزاله  3 حالات تعدى بالبناء على أرض زراعية  على مساحة 3قيراط و2  سهم  بقرية العقلية  وكفر عبد الخالق .

وشدد رئيس المركز علي من يقوم بالبناء والتعدي سوف يحال للنيابة العسكرية طبقا لقانون الطوارئ، وانه لا تهاون ضد المخالفين للقانون.

وكان محافظ المنيا قد شدد على رؤساء المراكز والمدن، بالتصدى بكل حزم على كل من تسول له نفسه باستغلال الظروف التى تمر بها البلاد والقيام بالبناء على الارض الزراعية او التعدى على املاك الدولة ، ووجه المحافظ بتكثيف الحملات واستمرارها رصد المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

جانب من الإزالة (1)
جانب من الإزالة 

 

جانب من الإزالة (2)
جانب من الإزالة

 

جانب من الإزالة (3)
جانب من الإزالة

اخبار المحافظات

اخبار المنيا

ازالة التعديات

النيابة العسكرية

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