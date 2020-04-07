صور.. حملات تموينية على المخابز برأس غارب لمنع التجمعات

البحر الأحمر - عماد عرفة

صرح اللواء إيهاب رافت، رئيس مدينة رأس غارب ، أنه تم التنسيق اليوم مع إدارة تموين رأس غارب ، بالمرور الدورى على المخابز والتأكد من توافر الخبز من الصباح الباكر بجميع المخابز لمنع التكدس وإزدحام واختلاط المواطنين .

وأضاف رئيس مدينة غارب فى بيان له اليوم ، أن أعضاء مكتب التموين قاموا بالمرور على المخابز للتأكد من توافر ارصدة الدقيق بها وكذا توافر الخبز من الصباح الباكر وعدم تكدس وتزاحم المواطنين حرصا على الصحة العامة .

كما أكد أن تم اليوم توفير سيارة اسماك بسعر مدعم من حصة المدينة من الثروة السمكية بالمحافظة وتم طرحها على المواطنين لضبط اسواق اسعار الاسماك .

كان شن مجلس مدينة رأس غارب عدة حملات بشوارع المدينة لتكثيف عمل صيانة لأعمدة الإنارة وتغير الكشافات المعطلة ودفن كابلات الكهرباء المكشوفة فى الشوارع حفاظًا على ارواح المواطنين وخاصة الأطفال، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمتابعة الإنارة العامة بالمدن

وأكد مجلس مدينة غارب فى بيان له على أن اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة كلف قسم الكهرباء بتكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة ، والمرور اليومى ورصد الإنارة بجميع شوارع المدينة وحصر الكشافات التال والكابلات المكشوفة.

وأوضح البيان ، أنه تم عمل صيانة لأعمدة الإنارة وصيانة الخلايا الكهربائية لها ودفن الكابلات بمنطقة خور رحمى و المنطقة الصحراوية وشوارع منطقة عمارات محمود رضا .

من جانب أخر أكد مجلس مدينة غارب عن الانتهاء من أعمال التطهير والعقيم بمناطق وشوارع المدينة حيث تم تطهير منطقة العائلات، منطقة السنيور، شارع جمال عبدالناصر، شارع الحرية، شارع المجلس المحلى منطقة ال 30 مسكن، المنطقة الجنوبية والكورنيش.



حملات تموينية بالبحر الاحمر



حملات تموينية بالبحر الاحمر