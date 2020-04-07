اليوم السابع
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صور.. "تموين الاسكندرية": توافر السلع الرمضانية بأسعار تنافسية بالمجمعات

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:59 م
صور.. "تموين الاسكندرية": توافر السلع الرمضانية بأسعار تنافسية بالمجمعات توافر السلع الرمضانية
الإسكندرية جاكلين منير

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قام اليوم محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية،بجولة تفقدية على فروع المجمعات الاستهلاكية يرافقه المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للاعلام والاتصال السياسى ونبيل محفوظ مدير إدارة تموين شرق للتأكد من وجود السلع التموينية و وفرتها و كذلك صرف المواطنين للمقررات التموينية للمواطنين وفرق نقاط الخبز والتأكد من عدم وجود ازدحام أو تكدسات بالمجمعات.

كما تفقد محمد سعدالله السلع الغذائية الخاصة بشهر رمضان الكريم و كمياتها و جودتها و اسعارها و التأكد من اعلان الاسعار على جميع السلع الغذائية و مدد صلاحيتها حيث يتوافر بالمجمعات البلح وجوز الهند والزبيب وقمر الدين والبندق وعين الجمل والزيوت بانواعها و الدقيق والمكرونة وأنواع متعددة من السمن والشاى والصلصة والمعلبات والمنظفات والمطهرات.

ومن جانبه صرح المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للاعلام و الاتصال السياسى،أن المجمعات الاستهلاكية متوافر بها جميع احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار تنافسية وأن وكيل الوزارة التقى بالعديد من المواطنين خلال مروره على المجمعات الاستهلاكية و استمع اليهم و طمأنهم بأن مخزون للسلع آمن و لا يوجد اى مشاكل ولا داعى للقلق او التزاحم  كما أبدى المواطنين ارتياحهم لتوافر السلع بالمجمعات و الاسعار المعلنة و تواجد رجال التموين بالمجمعات والمخابز و الأسواق بصورة دائمة.

اسعار تنافسية
اسعار تنافسية

 

بلح
بلح

 

سلع غذائية
سلع غذائية

 

محمد سعدالله
محمد سعدالله

 

مواد غذائية
مواد غذائية

 

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين

 

ياميش رمضان
ياميش رمضان

 


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