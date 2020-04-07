اليوم السابع
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صور.. تعقيم المنشآت ومصادرة 26 عربة خضار لمنع الأسواق الأسبوعية بالأقصر

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:08 ص
صور.. تعقيم المنشآت ومصادرة 26 عربة خضار لمنع الأسواق الأسبوعية بالأقصر سكرتير محافظة الأقصر يتابع التعقيم للمنشآت ليلاً ومصادرة 26 عربة خضار
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد اللواء أشرف موافى سكرتير عام المحافظة، بجولة ميدانية داخل عدد من المناطق في مدينة الأقصر، في إطار المتابعة المستمرة لتطبيق قرار حظر التجوال الصادر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي إتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم لمتابعة الإلتزام بتطبيق القرار.

وشملت الجولة تفقد شارع الكورنيش حيث لوحظ انقطاع التيار الكهربائى عن عدد من أعمدة الإنارة، وعلى الفور تواصل السكرتير العام مع الجهة المنفذة للمشروع لعودة التيار الكهربائى، كما تم متابعة أعمال التطهير والتعقيم التى تجرى فى بنك القاهرة من خلال فريق الهلال الأحمر، وذلك فى اطار الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتابع السكرتير العام جولته بالتوجه إلى منطقة شرق السكة وسوق الخضار، وتم تمشيط المنطقة ومصادرة 26 عربة خضر كانت جاهزة للعرض فى السوق، وتم نقل العربات إلى مخازن مجلس المدينة، حيث أكد "موافى" أنه تم إلغاء الأسواق الأسبوعية منعاً للازدحام، وخلال الجولة تم رفع الاشغالات بمنطقة شرق السكة وشوارع القراريش وصلاح سالم الشرقى وفاطمة الزهراء وتفرعاتهم، ورفع عدد من الحواجز المعدنية التى وضعتها بعض المحال التجارية على الأرصفة المخصصة للمشاة.

ومن جانبه، أكد السكرتير العام على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات بصورة يومية وعلى مدار الـ 24 ساعة، شارك في الجولة كل من اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، ومسئولى المتابعة الميدانية بديوان المحافظة ومجلس المدينة، ورؤساء الأحياء.

وكان قد عقد اللواء أشرف موافى سكرتير عام محافظة الأقصر، أمس الإثنين، اجتماعاً بحضور كلا من اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، والمقدم أشرف أبو الفتوح مدير شرطة المرافق بالأقصر، ومسئولى المتابعة الميدانية بديوان المحافظة ومجلس المدينة، ورؤساء الأحياء، وذلك لمتابعة خطط النظافة والتطهير لشوارع مدينة الأقصر بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

1 سكرتير محافظة الأقصر يتابع التعقيم للمنشآت ليلاً
 سكرتير محافظة الأقصر يتابع التعقيم للمنشآت ليلاً

 

جانب من مصادرة عربات سوق الخضار بالأقصر
جانب من مصادرة عربات سوق الخضار بالأقصر

 

جولات لمتابعة رفع عربات الخضر والفاكهة من الأسواق
جولات لمتابعة رفع عربات الخضر والفاكهة من الأسواق

 

حملات نظافة ليلية بمدينة الأقصر
حملات نظافة ليلية بمدينة الأقصر

 

مصادرة 26 عربة خضار لمنع الأسواق الأسبوعية بالأقصر
مصادرة 26 عربة خضار لمنع الأسواق الأسبوعية بالأقصر

 


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