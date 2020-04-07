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صور.. تطهير وتعقيم مقرات صرف المعاشات فى المنيا للوقاية من "كورونا"

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:36 م
صور.. تطهير وتعقيم مقرات صرف المعاشات فى المنيا للوقاية من "كورونا" جانب من أعمال التعقيم
المنيا - حسن عبد الغفار

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تواصل الوحدات المحلية بمختلف مراكز محافظة المنيا، أعمال رش وتطهير وتعقيم أماكن صرف المعاشات بمراكز شباب المحافظة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشنت الوحدة المحلية بمركز سمالوط، تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتوجيهات المهندس أحمد جمال قائم بأعمال رئيس مركز ومدينة سمالوط، حملة لرش وتطهير المقرات التى تم تخصيصها لصرف المعاشات ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كرونا المستجد.

فيما تواصل شركة مياه الشرب بديرمواس رش وتطهير شوارع قرى المدينة، وكذلك مراكز الشباب المخصصة لصرف المعاشات.

وواصل المجلس القروى بالبرجاية التابع لمركز المنيا، حملته لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والشوارع ومتابعة تنفيذ قرار الحظر الذى أقرته الحكومة.

وقال رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروى البرجاية، إن الحملة شملت تطهير وتعقيم قرى زهرة والبرجاية وصفط اللبن والإسماعيلية البحرية والقبلية ودماريس والتوابع بما فيها عدد من المدارس ومراكز الشباب والميادين العامة بتلك القرى .

وأضاف أن الحملة تتابع تنفيذ قرار الحظر ومنع الخارجين عن القانون وفض الأفراح وسرادقات العزاء وبعض محلات البقالة المخالفة لقانون الحظر.

وقال إن الحملة يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وعدد من شباب القرى.

ومن ناحية أخرى نفذت الوحدة المحلية بمركز مغاغة حملة مكبرة على المحلات التجارية وحملة مكبرة بالمدينة لرفع الإشغالات عقب التنبيه على جميع الباعة الجائلين وأصحاب المحلات بعدم ترك أى إشغال بالشوارع أثناء وقت الحظر.

وشملت الحملة ميدان المطافئ وشارع عبد العظيم وميدان المحطة وشارع السلام القبلى ومدخل طه حسين.

وأكد أبو المجد جمعة سيد مدير الإشغالات بالمركز، أن الوحدة المحلية سوف تتصدى بكل حزم لكل من يخالف التعليمات، كما أكد أن الحملة المسائية ستستمر بشكل يومى لردع المخالفين.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، شدد على رؤساء المراكز والمدن، بالاستمرار فى أعمال الرش والتعقيم والتطهير للمؤسسات والمصالح الحكومية، كذلك الميادين العامة، وأماكن التجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

وشدد المحافظ على منع التجمعات وفض الأسواق وعدم إقامتها، والتعامل بالقانون ضد المخالفين والتصدى بمنتهى الحزم لكل من تسول له نفسه التلاعب بالمواطنين أو مخالفة القرارات.

 

جانب من أعمال التعقيم (1)
جانب من أعمال التعقيم 

 

جانب من أعمال التعقيم (2)
جانب من أعمال التعقيم 

 

جانب من أعمال التعقيم (3)
جانب من أعمال التعقيم 

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فيروس كرونا

صرف المعاشات

كورونا

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