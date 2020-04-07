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صور.. تطهير قرى نمرة البصل وكفر دمتنو وقريطنة فى المحلة لمواجهة "كورونا"

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:38 م
صور.. تطهير قرى نمرة البصل وكفر دمتنو وقريطنة فى المحلة لمواجهة "كورونا" جانب من أعمال التطهير
الغربية عادل ضرة

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شهد مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، استمرار أعمال التطهير ضمن الحملة المكبرة التى تشهدها المدينة لتطهير المدينة و54 قرية و345 عزبة، للحد من انتشار فيروس كورونا، تحت إشراف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، والحماية المدنية.

وقامت بالحملة بتطهير قرى نمرة البصل وكفر قريطنة وكفر دمتنو والعزب التابعة لها، سيارتين تتبعان الطب البيطرى وسيارتى فنطاس تتبعان جهاز المدينة، باستخدام الكلور فى التطهير وجرارت الوحدة المحلية.

يأتى ذلك فى إطار أكبر مبادرة لتطهير مدينة المحلة و58 قرية و345عزبة بمركز المحلة بالكامل، للحد من انتشار فيروس كورونا، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتعاون من مجلس مدينة المحلة وإدارة الطب البيطرى والإدارة الصحية والإدارة الزراعية، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحى والمجتمع المدنى وعدد من شباب المحلة، إطار المشاركة المجتمعية لمساندة الدولة لمواجهة انتشار وباء كورونا، بالاستعانة بـ250 طن من الكلور والمطهرات وتستمر لمدة 15 يوماً.

وتم تشكيل لجان مشتركة برئاسة المهندس محمد صلاح نائب رئيس مدينة، وعبد المجيد كامل رئيس جهاز تنمية وبناء القرية، وشريف العربي، وسعد نصر مدير اداره الرقابة والمتابعة بالمحافظة بمجلس المدينة، والمهندس محمود عاطف مدير فرع المحلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وتم توزيع المواد المطهرة والمعقمة على الوحدات المحلية بمركز المحلة وتوزيع معدات الرش على الوحدات للبدء فى أعمال التطهير، وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية والمنازل.

 

جانب من أعمال التطهير (2)
جانب من أعمال التطهير

 

جانب من أعمال التطهير (4)
جانب من أعمال التطهير 

 

جانب من أعمال التطهير (5)
جانب من أعمال التطهير

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