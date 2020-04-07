اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. بناء مخالف على المقابر شرق الإسكندرية.. والحى يتولى الإزالة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:04 م
صور.. بناء مخالف على المقابر شرق الإسكندرية.. والحى يتولى الإزالة بناء مخالف على المقابر
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن حي شرق الاسكندرية، حملة مكبرة للتصدى للبناء المخالف، حيث تمكنت الأجهزة التنفيذية بالحى من إيقاف الشروع في أعمال بناء "مقابر" بدون ترخيص بعزبة الحسينية ، يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات  اللواء محافظ الإسكندرية بالتصدي لأعمال البناء المخالف بنطاق المحافظة ومنعه في المهد.

رصد حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان أعمال بناء مخالفة بعزبة الحسينية، انتقلت رئيس حي شرق للموقع برفقة وحدة التدخل السريع للمعاينة، واتضح وجود أعمال بناء مخالفة "مقابر" بدون ترخيص، تم إزالتها على الفور من خلال لجنة الإزالة والتحفظ على كافة أدوات ومواد البناء المستخدمة بالموقع ، كما أتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين ومنع تكرار المخالفة، ولايزال رصد ومتابعة المخالفات مستمر بنطاق حي شرق.

و في ضوء استغلال البعض لتوجه الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد، كلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق كافة الجهات المعنية بالحي لرصد ومتابعة أي اعمال بناء مخالف ومنعه في المهد.

وبالمرور الميداني لوحدة التدخل السريع تلاحظ وجود أعمال بناء مخالفة بالطابق الأول علوي على مساحة 1000م بمقر إحدى الشركات الكبرى، على الطريق الزراعي عزبة الموظفين، وتم تسليم مقاول الهدم والإزالة الخاص بالحي الطابق لإزالته بالكامل من خلال لجنة الإزالة.

فيما رصد حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان شروع في بناء مخالف بعدد من العقارات بنطاقه تم إيقافها و تم حلّ الشدة الخشبية بالطابق الأول علوي في أحد العقارات بعزبة الموظفين من خلال وحدة التدخل السريع بالحي ، وفور ورود إشارة من غرفة العمليات بأعمال بناء مخالف بأحد العقارات بشارع السنوسي عزبة سعد انتقلت وحدة التدخل السريع لموقع العقار، وتبين وجود غرفة أعلى العقار تم إزالتها في حينه

من جهه أخرى شنّ حي شرق حملة لإزالة الكتل الخرسانية والحواجز الحديدية وإطارات السيارات والتي تُعيق حركة المارة وتتعدى على حرم الطريق ،وذلك بالمرور على شوارع؛ الدير واليمن ودارا وزنانيري وأمينة شكري بمنطقة سيدي جابر، ولاتزال الحملات متتابعة بشوارع حي شرق لفرض الإنضباط

 

بناء مخالف
بناء مخالف

 

حملة ازالة
حملة ازالة

 

رئيس حى شرق
رئيس حى شرق

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

حى شرق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيران لـ 3872 حالة وتسجيل 62 ألف اصابة

ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيران لـ 3872 حالة وتسجيل 62 ألف اصابة

فيديو.. موعد صرف المرتبات قبل شهر رمضان ومنحة 500 جنيه.. مع أحمد يعقوب

فيديو.. موعد صرف المرتبات قبل شهر رمضان ومنحة 500 جنيه.. مع أحمد يعقوب

البنك الأهلى: 215 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 42 مليار جنيه

البنك الأهلى: 215 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 42 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة