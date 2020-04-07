صور.. بناء مخالف على المقابر شرق الإسكندرية.. والحى يتولى الإزالة

الإسكندرية جاكلين منير

شن حي شرق الاسكندرية، حملة مكبرة للتصدى للبناء المخالف، حيث تمكنت الأجهزة التنفيذية بالحى من إيقاف الشروع في أعمال بناء "مقابر" بدون ترخيص بعزبة الحسينية ، يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محافظ الإسكندرية بالتصدي لأعمال البناء المخالف بنطاق المحافظة ومنعه في المهد.

رصد حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان أعمال بناء مخالفة بعزبة الحسينية، انتقلت رئيس حي شرق للموقع برفقة وحدة التدخل السريع للمعاينة، واتضح وجود أعمال بناء مخالفة "مقابر" بدون ترخيص، تم إزالتها على الفور من خلال لجنة الإزالة والتحفظ على كافة أدوات ومواد البناء المستخدمة بالموقع ، كما أتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين ومنع تكرار المخالفة، ولايزال رصد ومتابعة المخالفات مستمر بنطاق حي شرق.

و في ضوء استغلال البعض لتوجه الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد، كلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق كافة الجهات المعنية بالحي لرصد ومتابعة أي اعمال بناء مخالف ومنعه في المهد.

وبالمرور الميداني لوحدة التدخل السريع تلاحظ وجود أعمال بناء مخالفة بالطابق الأول علوي على مساحة 1000م بمقر إحدى الشركات الكبرى، على الطريق الزراعي عزبة الموظفين، وتم تسليم مقاول الهدم والإزالة الخاص بالحي الطابق لإزالته بالكامل من خلال لجنة الإزالة.

فيما رصد حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان شروع في بناء مخالف بعدد من العقارات بنطاقه تم إيقافها و تم حلّ الشدة الخشبية بالطابق الأول علوي في أحد العقارات بعزبة الموظفين من خلال وحدة التدخل السريع بالحي ، وفور ورود إشارة من غرفة العمليات بأعمال بناء مخالف بأحد العقارات بشارع السنوسي عزبة سعد انتقلت وحدة التدخل السريع لموقع العقار، وتبين وجود غرفة أعلى العقار تم إزالتها في حينه

من جهه أخرى شنّ حي شرق حملة لإزالة الكتل الخرسانية والحواجز الحديدية وإطارات السيارات والتي تُعيق حركة المارة وتتعدى على حرم الطريق ،وذلك بالمرور على شوارع؛ الدير واليمن ودارا وزنانيري وأمينة شكري بمنطقة سيدي جابر، ولاتزال الحملات متتابعة بشوارع حي شرق لفرض الإنضباط



بناء مخالف



حملة ازالة