صور.. الطيور البحرية تنتشر على شواطئ البحر الأحمر بعد توقف النشاط بسبب كورونا

البحر الأحمر - عماد عرفة

رصد رجال محميات البحر الأحمر أعدادا كبيرة من الطيور البحرية تظهر على شواطئ البحر الأحمر، خاصة الجزر البحرية، حيث إنه رجح الباحثون البيئيون بمحميات البحر الأحمر أن ذلك يرجع لاختفاء الأنشطة البحرية التى يقوم بها العاملون فى النشاط البحرى والسياح، بسبب فيروس كورونا مما أدى إلى ظهور الطيور بكثافة على شواطئ البحر الأحمر .

من جانبه قال إبراهيم سعد، أحد باحثى البيئة ومراقب الطيور بمحميات البحر الأحمر، إن بيئة البحر الأحمر بيئة مناسبة لجميع الطيور، حيث بينها البيئة البحرية والجبلية والساحلية، التى تناسب العديد من الأنواع المختلفة لتلك الطيور سواء مهاجرة أو مقيمة لإتمام عملية التعشيش، وكذلك البحث عند مصدر الغذاء، حيث إن اغلب الطيور البحرية تتغذى على الأسماك.

وأضاف "سعد " أن محافظة البحر الأحمر تضم عددا كبيرا من الجزر البحرية الآمنة بالنسبة للطيور لبعدها على الأنشطة البحرية المتكررة فى البحر الأحمر، موضحا أن بعدما تسبب فيروس كورونا فى رحيل السياح الأجانب وتقريبا اختفى النشاط البحرى، بدأت الطبيعة تعود لما كانت علية من ظهور مكثف للطيور، خاصة أن فى تلك التوقيت توجد هجرة لها بين القارات.

وأكد سعد أن مناطق الجزر الشمالية وجزر الغردقة وجزر وادى الجمال، حماطة جنوباً، ومنطقة علبة ومناطق مهمة لتواجد الطيور، حيث إن تلك المناطق معلنة كمحميات طبيعية وتعتمد الطيور البحرية على الغذاء فى تلك المناطق.

من جانبه قال الدكتور أحمد غلاب، الباحث البيئى بالبحر الأحمر، إن هناك عدة طيور مقيمة فى البحر الأحمر وأخرى مهاجرة، ويعد البحر الأحمر إحدى المحطات الهامة لهجرة الطيور بين القارات فى الربيع والخريف من أفريقيا إلى أوروبا والعكس، حيث تظهر فى تلك التوقيت أعداد كبيرة من الطيور لقلة نشاط الإنسان فى البحر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن وزارة البيئة متمثلة فى جهاز شئون البيئة ومحميات البحر الأحمر، تقوم بعملية تأمين وحماية مسار الطيور المهاجرة خلال رحلتها من أفريقيا إلى أوربا فى فصل الربيع والعكس فى فصل الخريف، من خلال عدم إقامة أى حواجز طولية فى تلك المسارات مثل محطات الكهرباء الضخمة.

وأضاف غلاب أن هناك برنامج رصد لتلك الطيور ومعرفة أعدادها وكذلك أنواعها كل عام فى فصلى الربيع والخريف، مضيفا أن الطيور المهاجرة والتى تعد مصر محطة أساسية فى هجرتها يبلغ عددها قرابة 100 نوع مثل الصقور والنسور واللقلق الأبيض والبجع.

وأوضح غلاب أن الطيور تعد من أفضل مؤشرات التنوع البيولوجى ومدخل فعال لحماية البيئات الطبيعية فهى مخلوقات معروفة نسبيا، ويتميز البحر الأحمر بوجود العديد من البيئات المختلفة منها البيئة البحرية والساحلية والبيئة الجبلية التى تناسب العديد من الأنواع المختلفة لتلك الطيور، سواء مهاجرة أو مقيمة لا تمام عملية التعشيش.

كما أشار غلاب إلى أن تلك الطيور عند عبورها خلال هجرتها على جزر البحر الأحمر، تجد غذاءها متوفرا، حيث إن طبيعة تلك الجزر ملائمة لغذاء تلك الطيور، فمثال طيور النورس وطيور الخطاف تعتمد فى غذائها على صيد الأسماك الصغيرة القريبة من سطح البحر وطائر العقاب النسارية وهو يعد من الجوارح يقوم بصيد الأسماك الأكبر حجماَ عن طريق الإمساك بها بمخالبه القوية وكذلك صقر الغروب الذى يقوم باصطياد الطيور أقل منه فى الحجم.

وأضاف غلاب أنه منذ قرابة 3 سنوات مضت تم مسح عدد 11 جزيرة بالمنطقة الشمالية من البحر الأحمر، لرصد أعداد وأنواع الطيور المهاجرة خلال رحلتها مروراً بالبحر الأحمر، وأسفر هذا المسح عن تسجيل عدد 13 ألفا و789 طائرا لعدد 20 نوعا من الطيور البحرية، وفى المنطقة الجنوبية أسفر المسح داخل 8 جزر بحرية، بالإضافة إلى 3 مواقع لنباتات المانجروف وأسفر المسح عن تسجيل عدد من الطيور 13 ألف و60 طائرا لـ23 نوعا .

وتابع أنه تم رصد أنواع طيور النورس العجمة وهذا النوع يعد من الطيور النى تتواجد فى نطاق البحر الأحمر، وهى مهاجرة بشكل موسمى، موضحا أنها تصل البحر الأحمر لتعشيش ووضع البيض ثم الهجرة، وقد تم رصد حوالى 6 الاف و500 طائر من هذا النوع تحديداً، كذلك تم رصد طائر الخطار أسفر المسح عن رصد 7627 من هذا الطائر، كذلك تم رصد نوع أخر من طيور الخطاف وأسفر الرصد عن تسجيل قرابة 11 ألف طائر منه.































